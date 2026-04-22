Σουηδία: Ο Πούτιν παραποιεί τα στατιστικά για να εμφανίσει τη ρωσική οικονομία ανθεκτική στις κυρώσεις - iefimerida.gr

Η ρωσική οικονομία βρίσκεται σε σαφώς πιο δεινή κατάσταση από αυτή που παρουσιάζει ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται τις σουηδικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Όπως αναφέρεται, η Ρωσία φέρεται να παραποιεί συστηματικά οικονομικά στοιχεία, προκειμένου να παρουσιάσει μια εικόνα ανθεκτικότητας απέναντι στις κυρώσεις και στο κόστος του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο επικεφαλής της σουηδικής στρατιωτικής υπηρεσίας MUST, Thomas Nilsson, υποστηρίζει ότι η πραγματική κατάσταση είναι «ακόμη χειρότερη» από την επίσημη εικόνα, προειδοποιώντας για αυξανόμενες πιέσεις στο ρωσικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Πληθωρισμός και έλλειμμα στη Ρωσία σε επίπεδα υψηλότερα από τα επίσημα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των σουηδικών υπηρεσιών πληροφοριών, ο πληθωρισμός στη Ρωσία ενδέχεται να πλησιάζει το 15%, έναντι του επίσημου ποσοστού 5,86% που ανακοινώνει η κεντρική τράπεζα της χώρας. Παράλληλα, το δημοσιονομικό έλλειμμα θεωρείται σημαντικά μεγαλύτερο από τα επίσημα στοιχεία, με εκτιμήσεις να το τοποθετούν κοντά στα 30 δισ. δολάρια.

Η MUST σημειώνει ότι, παρότι τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου έχουν αυξηθεί λόγω των υψηλών διεθνών τιμών, αυτά δεν επαρκούν για να καλύψουν τις πολεμικές δαπάνες και τις πιέσεις των κυρώσεων. Ακόμη και με ευνοϊκές τιμές πετρελαίου, η ρωσική οικονομία θα χρειαζόταν τιμή άνω των 100 δολαρίων ανά βαρέλι για να εξισορροπήσει τον προϋπολογισμό.

Ο πόλεμος ως βαρίδι για τη ρωσική οικονομία

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο τομέας της αμυντικής βιομηχανίας της Ρωσίας, ο οποίος μέχρι πρόσφατα αποτελούσε κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, αλλά πλέον εμφανίζει ζημιές, εξάρτηση από κρατική χρηματοδότηση και προβλήματα διαφθοράς.

Ο Nilsson εκτιμά ότι το ρωσικό οικονομικό μοντέλο δεν είναι βιώσιμο, καθώς βασίζεται στην παραγωγή πολεμικού υλικού που καταστρέφεται στο πεδίο της μάχης, χωρίς πραγματική προστιθέμενη αξία.

«Πολιτική επιλογή ο πόλεμος, όχι οικονομική»

Παρά την οικονομική πίεση, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη στη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς πρόκειται για πολιτική και όχι οικονομική απόφαση.

Ωστόσο, προειδοποιούν ότι οι κυρώσεις και οι εσωτερικές ανισορροπίες επηρεάζουν σταδιακά τη δυνατότητα της Ρωσίας να συντηρήσει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις, οδηγώντας είτε σε παρατεταμένη ύφεση είτε σε απότομη οικονομική κρίση.