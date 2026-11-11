Σοκ στο Χόλιγουντ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς -Τρεις νεκροί και τρεις βαριά τραυματίες - iefimerida.gr

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της Τρίτης (σ.σ. 04:00 ώρα Ελλάδας) στο Λος Αντζελες, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε επάνω τους, σκοτώνοντάς τους επι τόπου.

Το συμβάν σημειώθηκε στο Βόρειο Χόλυγουντ (North Hollywood), κοντά σε σταθμό λεωφορείων, κατά μήκος πολυσύχναστης λεωφόρου, της Λάνκερσιμ και πολύ κοντά σε σταθμό του Μετρό.

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Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το αυτοκίνητο - ένα λευκό SUV - έπεσε πάνω σε πεζούς και υπαίθριους πωλητές τροφίμων.

Σε πλάνα από ελικόπτερο που μετέδωσε ο KCAL διακρίνεται λευκού χρώματος αυτοκίνητο, τύπου SUV, εν μέρει διαλυμένο, που μοιάζει να κατέληξε σε πεζοδρόμιο, κάτω από μπλε τέντα, σε πολύ μικρή απόσταση από στάση λεωφορείων.

Τρεις νεκροί και τρεις σοβαρά τραυματίες

Από το συγκλονιστικό τροχαίο έχασαν επί τόπου τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και να άλλοι τρεις τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της Τρίτης (σ.σ. 04:00 ώρα Ελλάδας) στο Λος Αντζελες, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε επάνω τους στην περιοχή North Hollywood (AP Photo/David Swanson)

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της Τρίτης (σ.σ. 04:00 ώρα Ελλάδας) στο Λος Αντζελες, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε επάνω τους στην περιοχή North Hollywood (AP Photo/David Swanson)

Ανάμεσα στους βαριά τραυματίες είναι και ο οδηγός του μοιραίου οχήματος.

Ακόμη δεν είναι σαφείς οι περιστάσεις της τραγωδίας, ούτε το εάν επρόκειτο για δυστύχημα ή εσκεμμένη ενέργεια - εκπρόσωπος της αστυνομίας περιορίστηκε να αναφέρει πως ακόμη διενεργείται έρευνα.

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Το Βόρειο Χόλυγουντ (North Hollywood ή NoHo) είναι μια ζωντανή και καλλιτεχνική γειτονιά που βρίσκεται στην κοιλάδα Σαν Φερνάντο του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια.

Η περιοχή είναι γνωστή για τα πολυάριθμα θέατρα (όπως το ιστορικό El Portal Theatre), τις γκαλερί τέχνης, τα στούντιο ηχογράφησης και την έδρα της Academy of Television Arts & Sciences. Επίσης βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από τα Universal Studios Hollywood και το Μπέρμπανκ (Burbank).

Εξαιρετικά σπάνιες οι επιθέσεις με αυτοκίνητο

Στο κοσμοπολίτικο Χόλυγουντ του Λος Άντζελες είναι σπάνιες οι επιθέσεις με αυτοκίνητο.

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Εκτός από το χθεσινό περιστατικό στο Βόρειο Χόλιγουντ - που ακόμα δεν εχει διευκρινιστεί αν είναι τροχαίο δυστύχημα ή εσκεμμένη επίθεση - τον

Ιούλιο του 2025 είχε σημειωθεί επίθεση σε κλαμπ στο Ανατολικο Χόλυγουντ (East Hollywood).

Τοτε ένας οδηγός έπεσε σκόπιμα με το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος 30 ατόμων που περίμεναν στην ουρά έξω από το νυχτερινό κέντρο "The Vermont Hollywood".

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν 30 άτομα, εκ των οποίων αρκετά σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο οδηγός - ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο 29χρονος Fernando Ramirez, αμέσως μετά την επίθεση, λιντσαρίστηκε από το εξοργισμένο πλήθος, δέχτηκε πυροβολισμό, συνελήφθη και του ασκήθηκαν κατηγορίες για επίθεση με θανατηφόρο όπλο.