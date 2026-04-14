Σοκ στην Τουρκία -Η στιγμή που πρώην μαθητής εισβάλλει στο σχολείο και ανοίγει πυρ -«Όλοι έτρεχαν να κρυφτούν» - iefimerida.gr

Σοκ προκαλούν νέα πλάνα από την αιματηρή επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία με δεκάδες μαθητές να τραυματίζονται από τα πυρά πρώην μαθητή που εισέβαλε σήμερα.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε λύκειο στη νοτιοανατολική Τουρκία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 16 μαθητών, σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων.

Σοβαρό περιστατικό ένοπλης βίας καταγράφηκε σε σχολείο της επαρχίας Σανλιούρφα, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και άμεση κινητοποίηση των αρχών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H στιγμή της εισβολής στο σχολείο στην Τουρκία

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στο επαγγελματικό και τεχνικό λύκειο Αχμέτ Κογιουντσού, στη συνοικία Χασάν Τσελεμπί του Σιβερέκ του νομού Σανλιούρφα. Ένα άτομο, ηλικίας περίπου 18 έως 20 ετών, φέρεται να εισήλθε στο χώρο του σχολείου και να άνοιξε πυρ με όπλο μεγάλου διαμετρήματος, τόσο στην αυλή όσο και εντός του κτιρίου, πυροβολώντας αδιακρίτως. Από την επίθεση τραυματίστηκαν μαθητές, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να έθεσε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο.

Οι αρχές αντέδρασαν άμεσα στο περιστατικό, αποστέλλοντας ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την παροχή βοήθειας στους τραυματίες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από ειδοποίηση, στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, αστυνομικές δυνάμεις και μονάδες της στρατοχωροφυλακής. Οι μαθητές απομακρύνθηκαν από το σχολείο, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Στιγμές πανικού -«Ολοι έτρεχαν να κρυφτούν»

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, με τον δράστη να πυροβολεί αδιακρίτως και τους μαθητές να προσπαθούν να διαφύγουν.

Όπως ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας Γκιοκχάν Μπασαράνογλου: «Ήταν ένα παιδί 17-18 ετών. Μόλις μπήκε από την εξωτερική πύλη, άρχισε να πυροβολεί με το όπλο μεγάλου διαμετρήματος που κρατούσε. Πρώτα πυροβολούσε δεξιά και αριστερά και μετά προς το σχολείο. Στη συνέχεια έτρεξε μέσα στο σχολείο. Μέσα πυροβολούσε όποιον έβρισκε μπροστά του. Μετά οι μαθητές άρχισαν να φωνάζουν, όλοι έτρεχαν να κρυφτούν».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ