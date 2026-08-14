Σοκ στη Βρετανία: Τρία βαγόνια τρένου ανατράπηκαν -20 τραυματίες, δύο σοβαρά - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στη νοτιοανατολική Αγγλία, όταν επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στην πόλη Λούις, στο Ανατολικό Σάσεξ, με αποτέλεσμα 20 άνθρωποι να τραυματιστούν, εκ των οποίων δύο σοβαρά.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Τουλάχιστον τρία βαγόνια εκτροχιάστηκαν και έπεσαν στο πλάι, προκαλώντας μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Οι αρχές κήρυξαν «μείζον περιστατικό», με δεκάδες διασώστες να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό των επιβατών από τον συρμό.

Οι επιβάτες περιέγραψαν την εμπειρία ως τρομακτική, με έναν δυνατό κρότο να προηγείται της ανατροπής του βαγονιού. Όσοι δεν τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν σε κοινοτικό κέντρο για να τους παρασχεθεί άμεση υποστήριξη.

Τα αίτια του εκτροχιασμού παραμένουν άγνωστα, με ειδικό κλιμάκιο να ερευνά το σημείο. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το ενδεχόμενο ο συνεχιζόμενος καύσωνας να συνέβαλε στο περιστατικό, προκαλώντας διαστολή των σιδηροτροχιών.

Η υπουργός Μεταφορών δήλωσε «βαθιά ανήσυχη» για το δεύτερο σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα μέσα σε δύο μήνες. Η εταιρεία Southern Rail κάλεσε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή, καθώς οι γραμμές παραμένουν κλειστές.

Στον συρμό, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Λονδίνο Βικτόρια προς το Ίστμπουρν, επέβαιναν περίπου 150 άνθρωποι. Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 16:00 τοπική ώρα, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας.

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Ανατράπηκαν βαγόνια -Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Εικόνες από το σημείο του εκτροχιασμού του τρένου δείχνουν τουλάχιστον τρία βαγόνια να έχουν βγει από τις ράγες και να έχουν πέσει στο πλάι, ενώ δεκάδες διασώστες επιχειρούσαν για τον απεγκλωβισμό και την ασφαλή απομάκρυνση των επιβατών.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά τραύματα, ενώ ακόμη 16 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για θεραπεία και περαιτέρω φροντίδα. Οι τραυματισμοί χαρακτηρίστηκαν διαφορετικής σοβαρότητας.

Ο βοηθός αρχηγού της βρετανικής αστυνομίας μεταφορών, Ίαν Ντράμοντ-Σμιθ, ανακοίνωσε ότι έχει κηρυχθεί «μείζον περιστατικό», ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

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«Ήταν εντελώς τρομακτικό»

Οι επιβάτες που δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν μεταφέρθηκαν σε κοντινό κοινοτικό κέντρο, όπου τους παρασχέθηκε υποστήριξη.

Μία από τις επιβάτιδες, η 56χρονη Αμερικανίδα Γιάνα Λούντβιγκ, περιέγραψε την εμπειρία ως «εντελώς τρομακτική». Όπως ανέφερε, ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και στη συνέχεια «όλα αναποδογύρισαν».

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Η ίδια περιέγραψε ότι το βαγόνι έπεσε στο πλάι και πως οι επιβάτες προσπαθούσαν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον μέχρι να φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Άγνωστα ακόμη τα αίτια του εκτροχιασμού

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τον εκτροχιασμό των τριών τελευταίων βαγονιών του τρένου της Southern Rail.

Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο της Rail Accident Investigation Branch, της αρμόδιας βρετανικής υπηρεσίας για τη διερεύνηση σιδηροδρομικών ατυχημάτων, προκειμένου να συλλέξει στοιχεία και να εξακριβώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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Η Network Rail, η οποία διαχειρίζεται το σιδηροδρομικό δίκτυο, ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται στενά με τους ερευνητές. Η διευθύντρια των γραμμών στο Σάσεξ, Λούσι ΜακΌλιφ, δήλωσε ότι το τμήμα της γραμμής μεταξύ Χέιγουορντς Χιθ και Λούις πιθανότατα θα παραμείνει κλειστό για κάποιο διάστημα, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Στο μικροσκόπιο και ο καύσωνας

Ο εκτροχιασμός του τρένου σημειώθηκε ενώ η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με κύμα ακραίας ζέστης, με τις θερμοκρασίες σε περιοχές της νότιας Αγγλίας να φτάνουν τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές, με ακυρώσεις δρομολογίων και περιορισμούς ταχύτητας σε ορισμένες γραμμές.

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Η Network Rail έχει προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι η υπερβολική ζέστη μπορεί να προκαλέσει διαστολή των μεταλλικών σιδηροτροχιών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, παραμόρφωση ή «λύγισμά» τους. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ένδειξη ότι η ζέστη προκάλεσε τον συγκεκριμένο εκτροχιασμό.

Δεύτερο σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα μέσα σε δύο μήνες

Η υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας, Χάιντι Αλεξάντερ, δήλωσε «βαθιά ανήσυχη» για το περιστατικό και ευχαρίστησε τους διασώστες και το προσωπικό των σιδηροδρόμων που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Η εταιρεία Southern Rail κάλεσε το κοινό να μην ταξιδεύει μέσω του σταθμού του Λούις, καθώς όλες οι γραμμές παραμένουν κλειστές ώστε οι ομάδες έκτακτης ανάγκης, οι μηχανικοί και οι ειδικοί να μπορέσουν να ελέγξουν το δίκτυο.

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Το περιστατικό αποτελεί το δεύτερο σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Βρετανία μέσα σε δύο μήνες. Τον Ιούνιο, δύο επιβατικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν στη νότια-κεντρική Αγγλία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν δεκάδες ακόμη.

Παρά το νέο περιστατικό, τα θανατηφόρα δυστυχήματα στις βρετανικές σιδηροδρομικές μεταφορές παραμένουν γενικά σπάνια. Οι έρευνες για τον εκτροχιασμό του τρένου κοντά στο Λούις συνεχίζονται, με τις Αρχές να αναζητούν απαντήσεις για το τι προκάλεσε την αιφνίδια εκτροπή του συρμού από τις ράγες.