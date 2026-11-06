Σοκ με το τροχαίο με σχολικό στη Γαλλία: Δύο νεκροί, 16 τραυματίες, εκ των οποίων 3 σοβαρά - iefimerida.gr

Σοκ στη Γαλλία με το τροχαίο με σχολικό λεωφορείο στην περιοχή Ain.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα παιδί. Για την ταυτότητα του δεύτερου πληροφορίες μιλούν επίσης για παιδί και άλλοι για έναν νεαρό.

Στο λεωφορείο επέβαιναν 40 άτομα.

Οι τραυματίες ανέρχονται σε 16, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά.

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Το τροχαίο έγινε περίπου στις 7 το πρωί τοπική ώρα, όταν, το λεωφορείο που μετέφερε παιδιά στο σχολείο τους, βγήκε από τον δρόμο, προσέκρουσε σε δέντρα και έγειρε σε ένα μικρού βάθους χαντάκι.

Συνολικά, το λεωφορείο μετέφερε 43 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 15 ανηλίκων.

Η πρώτη εικόνα από τον τόπο του ατυχήματος

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Η περιοχή στην οποία έγινε το ατύχημα:

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και ελικόπτερα, όπως και ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας.

Ο δήμαρχος της Λεντ, Ιβ Κριστέν, σε ανακοίνωσή του ανέφερε: «Ο δήμος ενεργοποίησε αμέσως το Δημοτικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (ΣΕΚ). Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, άνοιξε το δημαρχείο για να φιλοξενήσει όσους ενεπλάκησαν στο ατύχημα και να τους παράσχει φροντίδα και στέγη, σε συντονισμό με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις αρμόδιες αρχές».

