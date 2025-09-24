Σοκαριστική στιγμή: Επίδοξος δολοφόνος του Τραμπ αυτοτραυματίστηκε με στιλό ακούγοντας την καταδικαστική απόφαση - iefimerida.gr

Απόπειρα αυτοκτονίας με ένα στυλό έκανε ο επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ, Ράιαν Ρουθ, στο άκουσμα της ετυμηγορίας που τον έκρινε ένοχο για όλες τις τις κατηγορίες σχετικά με την απόπειρα εναντίον της ζωής του τότε υποψήφιου προέδρου τον Σεπτέμβριο του 2024.



Ο 59χρονος Ρουθ είχε συλληφθεί από τις αρχές κατά τη διάρκεια ανθρωποκυνηγητού στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα πέρυσι, όταν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας τον εντόπισαν κρυμμένο σε θάμνους έξω από ένα από τα γήπεδα γκολφ του Τραμπ, την ώρα που ο Ρεπουμλπικανός υποψήφιος έπαιζε. Στο σημείο βρέθηκαν ένα όπλο και μια κάμερα.



Το χάος εκτυλίχθηκε σε δικαστήριο της Φλόριντα αφότου οι ένορκοι κατέληξαν ομόφωνα στην ενοχή του. Ο 59χρονος κρίθηκε ένοχος για απόπειρα δολοφονίας σημαντικού προεδρικού υποψηφίου, για κακούργημα κατοχής όπλου και πυρομαχικών, για κατοχή όπλου με σβησμένο σειριακό αριθμό, για κατοχή όπλου με σκοπό τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος και για επίθεση κατά ομοσπονδιακού αξιωματούχου. Αντιμετωπίζει ανώτατη ποινή ισόβιας κάθειρξης, με την ανακοίνωση της ποινής του να αναμένεται στις 18 Δεκεμβρίου.



Μετά την ανάγνωση της απόφασης, ο Ρουθ άρχισε να τρυπά τον λαιμό του με ένα στυλό προτού τον ακινητοποιήσουν τέσσερις αστυνομικοί των US Marshals.



Σκίτσο δείχνει τη στιγμή που ο Ρουθ αυτοτραυματίζεται με ένα στυλό

Η κόρη του, Σάρα Ρουθ σηκώθηκε μέσα στη δικαστική αίθουσα και άρχισε να βρίζει μπροστά στους ενόρκους. «Μην κάνεις τίποτα. Θα σε βγάλω από εδώ» είπε και συνέχισε: «Τι στο διάολο. Γαμ@@@@. Δεν πείραξε κανέναν. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Όλα είναι στημένα. Είστε μαλ@@@».



Η κόρη του Ράιαν Ρουθ, Σάρα

Στη συνέχεια έφυγε οργισμένη από το κτίριο λέγοντας στους δημοσιογράφους «φύγετε» και «εξαφανιστείτε από μπροστά μου».



Τραμπ: Πρόκειται για έναν κακό άνθρωπο

Ο Τραμπ συνεχάρη τη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι και το τμήμα της μετά την καταδίκη. «Η δίκη διεξήχθη με απόλυτη σχολαστικότητα και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον δικαστή και τους ενόρκους για τον χρόνο, τον επαγγελματισμό και την υπομονή τους» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανακοίνωσή του. «Επρόκειτο για έναν κακό άνθρωπο με κακή πρόθεση, και τον έπιασαν».



Η εισαγγελέας από την πλευρά της, ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ ότι η ετυμηγορία «δείχνει τη δέσμευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να τιμωρεί όσους εμπλέκονται σε πολιτική βία. Αυτή η απόπειρα δολοφονίας δεν ήταν μόνο μια επίθεση εναντίον του Προέδρου μας, αλλά και μια προσβολή εναντίον του ίδιου του έθνους μας» σημείωσε.