Σοφία Κόπολα: Η τρυφερή ευχή στον πατέρα της Φράνσις Φορντ Κόπολα για τα 87α γενέθλιά του [εικόνα] - iefimerida.gr

Με μια γλυκιά και νοσταλγική ανάρτηση στο Instagram, η Σοφία Κόπολα τίμησε τα 87α γενέθλια του πατέρα της, Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Η σκηνοθέτρια δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία από τότε που εκείνη ήταν παιδί, συνόδευοντάς τη με τη λεζάντα: «Χρόνια Πολλά στον μπαμπά μου».

Στη φωτογραφία, η Σοφία εμφανίζεται φορώντας κοστούμι με παπιγιόν και καπέλο, ενώ ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης στέκεται πίσω της, χαρίζοντας ένα χαμογελαστό στιγμιότυπο οικογενειακής ζεστασιάς και νοσταλγίας. Η ανάρτηση απέσπασε αμέσως πλήθος αντιδράσεων, με τους θαυμαστές τους να εκφράζουν την αγάπη τους και τα θερμά τους σχόλια.