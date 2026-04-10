Social media: Υπέρ της απαγόρευσης σε ανήλικους τρεις στους 4 Ευρωπαίοι -Ποιες κυβερνήσεις είναι υπέρ, ποιες σκέφτονται εναλλακτικές - iefimerida.gr

Η συζήτηση για την απαγόρευση ή τον αυστηρό περιορισμό της πρόσβασης ανηλίκων στα social media έχει αρχίσει να αποκτά μεγαλύτερη δυναμική στην ΕΕ.

Μετά και τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το μέτρο απαγόρευσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, η συζήτηση σε επίπεδο Ευρώπης έχει ανοίξει ξανά και μάλιστα έρευνα του Politico χθες ανέδειξε πως τρεις στους 4 πολίτες της ΕΕ είναι υπέρ της απαγόρευσης ή των πιο αυστηρών περιορισμών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον 6 στους 10 συμφωνούν πως πρέπει να υπάρχει ηλικιακό όριο πρόσβασης, με τις μεγάλες χώρες να είναι ανάμεσα στην απαγόρευση κάτω των 16 ή κάτων των 13-15 ετών, με τους Γερμανούς να δείχνουν πιο ελαστικοί. Σε χώρες όπως η Ιταλία, το Βέλγιο ή η Πολωνία, το ποσοστό ξεπερνά το 75%.

Χαρακτηριστικά στην Ιταλία το 84% είναι υπερ της απαγόρευσης, με το 64% να λέει πως υποστηρίζει την υιοθέτηση ορίου στα 16 έτη και το 20% για όριο μεταξύ 13 και 15 ετών.

Η Κομισιόν, με αφορμή τις ανακοινώσεις του Ελληνα πρωθυπουργού, δήλωσε ότι στηρίζει τα κράτη-μέλη που προχωρούν σε ένα τέτοιο βήμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βέβαια, η Ελλάδα μπορεί να γίνει η πρώτη που θα προχωρήσει και με νόμο σε αυτό το μέτρο, δεν είναι όμως και η μόνη από τις 27 χώρες, αφού κι άλλες έχουν εκφράσει την ίδια κατεύθυνση, για καθιέρωση ηλικιακού ορίου με απαγόρευση ή είσοδο με γονική συνέναιση.

Ποιοι ακολουθούν τον δρόμο της Ελλάδας στα social media

Στον δρόμο της Ελλάδας είναι η Γαλλία, η Ισπανία και η Δανία, ενώ σε μέτρα, αλλά πιο ελαστικά, τείνουν να προχωρήσουν άλλες πέντε χώρες τουλάχιστον.

Από τις 27, μόνο μία έχει εκφράσει αντίθετη άποψη (Εσθονία) λέγοντας πως πρέπει να γίνει πιο αυστηρή με τις πλατφόρμες η ΕΕ αντί να προχωρά σε απαγορεύσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει υποστηρίξει νομοθεσία για απαγόρευση κάτω των 15, με υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας.

Στην Ισπανία, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ έχει προτείνει όριο στα 16 έτη, ενώ η Πορτογαλία κινείται προς περιορισμούς για ανηλίκους κάτω των 16 με τη συγκατάθεση γονέων.

Στη Δανία, η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν έχει υιοθετήσει στάση υπέρ της απαγόρευσης κάτω των 15, υποστηρίζοντας ότι τα social media επηρεάζουν αρνητικά την παιδική ανάπτυξη. Παρόμοιες πρωτοβουλίες εμφανίζονται και σε χώρες όπως η Σλοβενία.

Οι χώρες που έχουν υπό συζήτηση απαγορεύσεις στα social

Παράλληλα, μια δεύτερη ομάδα κρατών βρίσκεται σε στάδιο συζήτησης ή σχεδιασμού για μέτρα. Η Γερμανία και η Ιταλία εξετάζουν την εισαγωγή ηλικιακών ορίων γύρω στα 15 ή 16 έτη, ενώ η Αυστρία, η Τσεχία και η Πολωνία δεν έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένα μέτρα όμως θέλουν να προχωρήσουν είτε σε κάποιο ηλικιακό όριο, είτε σε περιορισμούς.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ουδέτεροι και οι επιφυλακτικοί

Αρκετές χώρες δεν έχουν πάρει αποφάσεις και δεν έχουν εκφραστεί ανοιχτά ακόμη. Κυρίως κράτη από τη Βόρεια και την Ανατολική Ευρώπη. Ολλανδία, Σουηδία και Φινλανδία θέλουν να δοθεί έμφαση σε ρυθμίσεις πιο αυστηρές στις πλατφόρμες, δείχνοντας να μην υποστηρίζουν μεν κάποια καθολική απαγόρευση, αλλά να μην αποκλείουν και μέτρα περιορισμού, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τυχόν ζητήματα ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενώ ορισμένοι φοβούνται ότι θα υπάρξουν φωνές για περιορισμό στην ελευθερία έκφρασης των νέων, όπως σημειώνει το Politico.

H μοναδική χώρα που εκφράστηκε ανοιχτά κατά των απαγορεύσεων (όχι όμως και των περιορισμών), είναι η Εσθονία που θεωρεί ότι το μέτρο δεν θα πιάσει γιατί οι νέοι «θα βρουν τρόπο να σπάσουν την απαγόρευση», προτείνοντας πιο αυστηρά μέτρα κατά των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης.

«Η απαγόρευση των παιδιών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν θα λύσει πραγματικά τα προβλήματα. Τα παιδιά θα βρουν πολύ γρήγορα τρόπους να την παρακάμψουν και να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε η Εσθονή υπουργός Παιδείας, Κριστίνα Κάλας.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένα πιθανό σενάριο είναι μία σταδιακή σύγκλιση προς ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο με ηλικιακά όρια και μηχανισμούς ελέγχου, χωρίς όμως απόλυτη απαγόρευση σε όλες τις χώρες που θα μπορούν να λάβουν τα μέτρα που θέλουν. Η κεντρική μη δεσμευτική πρόταση της ΕΕ αυτή τη στιγμή, είναι μία απαγόρευση στις ηλικίες κάτω των 16 ετών.