Σκύλος ούρησε σε αεροπλάνο και ο πιλότος έδωσε δύο επιλογές στους επιβάτες -Το viral βίντεο - iefimerida.gr

Ένα απρόσμενο δίλημμα έθεσε πιλότος σε επιβάτες πτήσης λίγο πριν την αναχώρηση του αεροπλάνου από το LaGuardia, σύμφωνα με βίντεο που έγινε viral στα σόσιαλ.

Ζήτησε να ψηφίσουν για το αν θέλουν να καθυστερήσει η πτήση προκειμένου να καθαριστεί το αεροπλάνο καθώς ένας σκύλος είχε ουρήσει μέσα στην καμπίνα ή να αναχωρήσουν στην ώρα τους. «Ένας πιλότος βγήκε και ανακοίνωσε ότι ένας σκύλος είχε ουρήσει μέσα στο αεροπλάνο κατά τη διάρκεια της προηγούμενης πτήσης. Εξήγησε ότι μπορούσε είτε να ζητήσει να γίνει καθαρισμός, είτε να αναχωρήσουν στην ώρα τους, με την καμπίνα όμως να μυρίζει ούρα σκύλου», ανέφερε τη Δευτέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η τηλεπαρουσιάστρια Jennifer Coffey. «Ζήτησε, λοιπόν, από τους επιβάτες να σηκώσουν το χέρι τους όσοι προτιμούσαν να ανεχτούν τη μυρωδιά, αρκεί να φτάσουν στον προορισμό τους στην ώρα τους», συνέχισε και πρόσθεσε: «Δημοκρατία!».

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Το viral βίντεο

Τα σχόλια στα σόσιαλ

Σύμφωνα με το «View From The Wing», η ψηφοφορία έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο LaGuardia. Στο βίντεο που κοινοποίησε η Coffey, η οποία διευκρίνισε ότι δεν βρισκόταν στην εν λόγω πτήση, διακρίνονται επιβάτες σε πύλη επιβίβασης της Delta Air Lines να σηκώνουν τα χέρια τους για να ψηφίσουν.

Αν και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας παραμένει άγνωστο, το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερες από 10 εκατομμύρια προβολές και πυροδότησε έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο. «Ξέρετε, υπάρχει σίγουρα τουλάχιστον μία μαμά που σκέφτεται: "Δώστε μου απλώς ένα γάντι κι ένα κουτί απολυμαντικά μαντηλάκια, κι ας φύγουμε!"», έγραψε ένας χρήστης στο Instagram. «Θα προτιμούσα να κάθομαι σε ένα αεροπλάνο γεμάτο σκύλους παρά σε ένα αεροπλάνο γεμάτο ανθρώπους», σχολίασε ειρωνικά κάποιος άλλος. Ένας υποστήριξε ότι τα ούρα του σκύλου «δεν μυρίζουν τόσο άσχημα όσο η πάνα ενός μωρού —κάτι που ορισμένοι γονείς αλλάζουν πάνω στο κάθισμα, αντί στην τουαλέτα, κατά τη διάρκεια της πτήσης». Ένα άλλο άτομο, που δήλωσε «νοσηλευτής και ταξιδιώτης πλήρους απασχόλησης», σχολίασε: «Προτιμώ χίλιες φορές ένα αεροπλάνο γεμάτο σκύλους, γιατί οι άνθρωποι μυρίζουν χειρότερα και είναι πολύ πιο αηδιαστικοί». «Μερικές φορές οι σκύλοι δεν μπορούν να κρατηθούν, ακόμα κι αν έχει γίνει ο καλύτερος δυνατός προγραμματισμός. Έχω δει ανθρώπινα ούρα, περιττώματα, εμετό, βλέννες και αίμα σε αεροπλάνα. Προτιμώ τον σκύλο, που τουλάχιστον έχει την ευγένεια να κάνει την ανάγκη του στο πάτωμα!», πρόσθεσε.



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Ωστόσο, υπήρξαν και εκείνοι που υποστήριξαν σθεναρά ότι οι σκύλοι δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να ταξιδεύουν με αεροπλάνο, παρά το γεγονός ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν τη μεταφορά τους στην καμπίνα. «Ως περήφανος κηδεμόνας κατοικιδίου… αφήστε τα κατοικίδιά σας στο σπίτι!!!! Μόνο πραγματικά ζώα παροχής υπηρεσιών!!!», έγραψε και κάλεσε τους επιβάτες να μην λένε ψέμματα για τον λόγο που θέλουν να ταξιδεύσουν μαζί με τα ζώα τους. «Αγαπώ τον σκύλο μου, αλλά ανήκει στο κάτω μέρος του αεροπλάνου», έγραψε ένας άλλος.



Σύμφωνα με τον ιστότοπο της αεροπορικής εταιρείας, επιτρέπεται η μεταφορά κατοικιδίων στις πτήσεις της Delta, εφόσον αυτά πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια μεγέθους και βρίσκονται εντός αεριζόμενων, στεγανών μεταφορικών μέσων, τα οποία τοποθετούνται κάτω από το κάθισμα που βρίσκεται μπροστά από τον επιβάτη.