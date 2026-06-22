Το σκοτεινό δίκτυο «764»: Πώς στρατολογεί ανήλικους και στην Ελλάδα και τους παγιδεύει σε έναν εφιάλτη - iefimerida.gr

Ακόμη και Έλληνες είναι ανάμεσα στα άτομα εναντίον των οποίων οι αμερικανικές αρχές έχουν ασκήσει διώξεις για το αποκεντρωμένο δίκτυο σαδιστικής εκμετάλλευσης ανηλίκων «764».

Στο οργανωμένο έγκλημα, η σύλληψη των κορυφαίων στελεχών και η δέσμευση των ποσών που «λαδώνουν» τα κυκλώματα συνήθως αδρανοποιούν τις οργανώσεις. Δεν ισχύει το ίδιο για αποκεντρωμένα δίκτυα όπως το «764», στα οποία τα μέλη προχωρούν σε ιδιαίτερα επικίνδυνες για το κοινωνικό σύνολο πράξεις χωρίς κεντρική εντολή, κάνοντας το δίκτυο να μοιάζει με «λερναία ύδρα».

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Πώς αλλιώς να περιγράψει κανείς τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το «764», ένα δίκτυο που αναπτύχθηκε και γιγαντώθηκε στις ΗΠΑ, αλλά για το οποίο κάνει συλλήψεις και η Ελληνική Αστυνομία;

Συλλήψεις στην Ελλάδα για το σκοτεινό δίκτυο «764»

Μόλις το περασμένο Σάββατο συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, δύο 17χρονοι Έλληνες, αφού είχαν σχηματιστεί εναντίον τους δικογραφίες για πορνογραφία ανηλίκων. Ο εντοπισμός τους κατέστη εφικτός μετά από ενδελεχή ψηφιακή ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών με τις NCMEC και Homeland Security Investigation των ΗΠΑ.

Οι δύο νεαροί, μέσω λογαριασμών που διαχειρίζονταν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, φέρονται να απειλούσαν και να εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια, αποσπώντας από αυτά πορνογραφικό υλικό που τις απεικόνιζε. Παράλληλα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, παρότρυναν τα ανήλικα θύματα να προβαίνουν σε πράξεις αυτοτραυματισμού, μεταξύ των οποίων και η χάραξη στο σώμα τους ονομάτων ή ψευδώνυμων, που χρησιμοποιούσαν στους λογαριασμούς μέσω των οποίων δραστηριοποιούνταν.

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Τον περασμένο Οκτώβριο, ένας 21χρονος Ελληνοαμερικανός είχε προφυλακιστεί για την ίδια υπόθεση. Η σύλληψή του είχε γίνει τον Απρίλιο του 2025 με ένταλμα των αμερικανικών αρχών, αλλά λόγω της ελληνικής καταγωγής του δεν είχε εκδοθεί στις ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές αρχές προειδοποιούν τους γονείς για το «764»

Το αποκεντρωμένο αυτό δίκτυο αποτελεί εδώ και αρκετούς μήνες κορυφαίο στόχο των αμερικανικών αρχών, σε ομοσπονδιακό μάλιστα επίπεδο.

Τον Φεβρουάριο, ένα άτομο που φέρεται να είναι μέλος του «764» συνελήφθη με την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας, ενώ ομοσπονδιακοί ερευνητές εντόπισαν ύποπτο οπτικό υλικό στις συσκευές του. Αργότερα τον ίδιο μήνα, η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων ξεκίνησε έρευνα για το θέμα και ζήτησε από το FBI να ενημερώσει σχετικά με τις ενέργειες που έχει αναλάβει για την εξουδετέρωσή του.

Έτσι, τον Μάιο, το FBI και η Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) προειδοποίησαν δημοσίως τους γονείς για το «764», περιγράφοντάς το ως μέρος ενός ευρύτερου οικοσυστήματος «μηδενιστικού βίαιου εξτρεμισμού», που εκμεταλλεύεται παιδιά στο διαδίκτυο. Στα τέλη του 2025 το FBI ερευνούσε ήδη περισσότερα από 350 άτομα που συνδέονταν με το δίκτυο.

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«Αν και τα ονόματα αυτών των δικτύων αλλάζουν συνεχώς, οι δραστηριότητές τους παραμένουν οι ίδιες: επιδιώκουν να εξαναγκάσουν και να χειραγωγήσουν ανήλικα θύματα ώστε να βλάψουν τον εαυτό τους, ζώα και άλλους ανήλικους. Μπορεί μάλιστα να ενθαρρύνουν τα θύματα να επιχειρήσουν αυτοκτονία», αναφέρει ένας αξιωματικός του FBI σε σχετικό βίντεο που απευθύνεται στους γονείς.

Στην ενημέρωση σημειώνεται επίσης πως τα άτομα αυτά «δραστηριοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε εφαρμογές παιχνιδιών και σε άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες».

«Κερδίζουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους και στη συνέχεια τα εξαναγκάζουν να μοιραστούν προσωπικές πληροφορίες καθώς και φωτογραφίες και βίντεο με άσεμνο περιεχόμενο, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για να εκβιάσουν τα θύματά τους ώστε να δημιουργήσουν επιπλέον περιεχόμενο που απεικονίζει κλιμακούμενη σεξουαλική και βίαιη συμπεριφορά. Αυτά τα άτομα ενδέχεται να εξαναγκάσουν περαιτέρω τα θύματά τους χρησιμοποιώντας τακτικές όπως το ''swatting'' (παραπλανητική κλήση στις αρχές), το ''doxing'' (εκβιασμός με δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων) και τον βανδαλισμό».

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Το δίκτυο «764» δραστηριοποιείται κυρίως στο Discord και στο Telegram και σε κάποιο βαθμό στις πλατφόρμες παιχνιδιών Roblox και Minecraft, σύμφωνα με το Wired. Είναι επίσης ενεργό σε διάφορα φόρουμ.

Στοχεύει συστηματικά ανήλικα κορίτσια, αλλά, σύμφωνα με το FBI, στόχος μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε, ανήλικοι, ενήλικες, άνδρες και γυναίκες. Συνήθως τα θύματα είναι μεταξύ 10 και 17 ετών, αλλά έχουν εντοπιστεί και θύματα ηλικίας μόλις 9 ετών.

Ένα θύμα μπούλινγκ έφτιαξε το πιο σκοτεινό δίκτυο εκμετάλλευσης ανηλίκων

Αξίζει να σημειωθεί πως το «764» ιδρύθηκε το 2021, μέσα στην πανδημία του κορωνοϊού, από τον Μπράντλεϊ Κέιντενχεντ. Θύμα μπούλινγκ ο ίδιος, σε ηλικία 15 ετών ο Κέιντενχεντ εγκατέλειψε το σχολείο, μυήθηκε σε τεχνικές εξ αποστάσεως εκμετάλλευσης ανηλίκων και σεξουαλικού εκβιασμού. Στη συνέχεια ίδρυσε το «764», εμπνεόμενος από τα πρώτα ψηφία του ταχυδρομικού κώδικα της πόλης του, του Στέφενβιλ, στο Τέξας.

Το 2023, ο Κέιντενχεντ καταδικάστηκε σε 80 χρόνια φυλάκισης, αφού κρίθηκε ένοχος για εγκλήματα που σχετίζονταν με το δίκτυο «764».