Εκπληκτική, νέα φωτογραφία του Γαλαξία -Mαγικές εικόνες από τη «σκοτεινή» πλευρά της Σελήνης - iefimerida.gr

Μετά από μια ιστορική πτήση γύρω από τη Σελήνη, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II της NASA έχουν ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής στη Γη.

Οι 4 αστροναύτες είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν από πολύ κοντά τη Σελήνη και να τραβήξουν μαγευτικές φωτογραφίες.

Επίσης, απαθανάτισαν αυτή την εκπληκτική φωτογραφία του Γαλαξία μας (Milky Way) στις 7 Απριλίου 2026.

Οι αστροναύτες της Artemis II κατέγραψαν για πρώτη φορά μαγικές εικόνες από τη «σκοτεινή», αθέατη πλευρά τις Σελήνης.



Ο εκπληκτικός Milky Way, το «σπίτι» μας

Αν και ο Γαλαξίας μας είναι ένας από τα δισεκατομμύρια γαλαξίες που υπάρχουν στο Σύμπαν, έχει ιδιαίτερη σημασία για τον άνθρωπο, καθώς είναι το «σπίτι» του ηλιακού μας συστήματος.

Όλα τα αστέρια που μπορούμε να διακρίνουμε διά γυμνού οφθαλμού ανήκουν στον Milky Way, αλλά πέρα από αυτά τα σχετικά κοντινά άστρα ο Γαλαξίας μας εμφανίζεται ως μία θολή λωρίδα λευκού φωτός στον ουρανό.



Ο Γαλαξίας μας στον νυχτερινό ουρανό της Χαβάης / AP Photo/Lindsey Wasson

Ο Γαλαξίας μας αποτελείται από τουλάχιστον 200 έως και 500 δισεκατομμύρια αστέρια.

Ο Milky Way έρχεται δεύτερος σε αριθμό αστέρων, πίσω μόνο από τον Γαλαξία της Ανδρομέδας, ο οποίος αποτελείται από ένα τρισεκατομμύριο αστέρες.

Πιθανότατα όμως ο δικός μας περιέχει περισσότερη σκοτεινή ύλη και έχει μεγαλύτερη μάζα, σύμφωνα με μελέτες του 21ου αιώνα.

Το ταξίδι της επιστροφής στη Γη

Οι τρεις Αμερικανοί αστροναύτες Κριστίνα Κοχ, Βίκτορ Γκλόβερ και Ριντ Γουάιζμαν και ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν, αφού κατέρριψαν το ρεκόρ της πιο μακρινής απόστασης σε επανδρωμένη διαστημική πτήση, ξεκίνησαν χθες το ταξίδι της επιστροφής στο «σπίτι».

Το πλήρωμα της Artemis II αναμένεται στη Γη το Μ. Σάββατο.﻿

Η κάψουλα στην οποία επιβαίνουν αναμένεται να προσθαλασσωθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, στις 10 Απριλίου, στις 20:07 τοπική ώρα ανατολικής Αμερικής (τα ξημερώματα της 11ης Απριλίου ώρα Ελλάδας).

Μόλις φτάσουν στη Γη, οι 4 αστροναύτες θα έχουν διανύσει συνολικά πάνω από 695.000 μίλια (1.118.494 χιλιόμετρα).

