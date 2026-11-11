Σκληρό παζάρι στην Ευρώπη για τη διαδοχή της Λαγκάρντ -Τρεις οι θέσεις στην ΕΚΤ, αποφάσεις ως 18 Δεκεμβρίου - iefimerida.gr

Σε ένα σύνθετο πολιτικό και οικονομικό παζάρι εξελίσσεται η διαδικασία διαδοχής της Κριστίν Λαγκάρντ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επιχειρούν να διαμορφώσουν μια συνολική συμφωνία που δεν θα περιορίζεται μόνο στην επιλογή του νέου προέδρου, αλλά θα περιλαμβάνει και δύο ακόμη κορυφαίες θέσεις στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ολλανδία βρίσκονται στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων, με τις ισορροπίες μεταξύ Βορρά και Νότου, αλλά και την εκπροσώπηση των μεγάλων οικονομιών, να καθορίζουν τις διαπραγματεύσεις.

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Στόχος των Ευρωπαίων ηγετών είναι να έχουν καταλήξει σε συμφωνία έως τη Σύνοδο Κορυφής της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου, καθώς η πρόωρη αποχώρηση της Λαγκάρντ αφήνει περιορισμένα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Σύμφωνα με το Reuters, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συζήτησαν στις 9 Νοεμβρίου τις υποψηφιότητες, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν σε σύσταση συγκεκριμένου προσώπου, καθώς η τελική απόφαση αναμένεται να διαμορφωθεί σε επίπεδο ηγετών.

Πιερρακάκης: «Είναι μια αρκετά πρωτοφανής συγκυρία»

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης σε χθεσινή συνέντευξη στο Euronews δήλωσε ότι η Κριστίν Λαγκάρντ έχει ανακοινώσει ότι θα παραμείνει στη θέση της έως τις 7 Φεβρουαρίου.

«Αυτό σημαίνει ότι, ιδανικά, θα πρέπει να έχει ληφθεί επίσημη απόφαση έως το τέλος του έτους, δηλαδή μέχρι τον Δεκέμβριο. Πρόκειται για απόφαση που λαμβάνεται σε επίπεδο ηγετών. Και δεν μιλάμε μόνο για την πλήρωση μίας θέσης. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για τρεις θέσεις. Είναι μια αρκετά πρωτοφανής συγκυρία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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«Πρόκειται για τη θέση του προέδρου, τη θέση επικεφαλής οικονομολόγου και μία θέση στο Εκτελεστικό Συμβούλιο. Πολλοί αντιμετωπίζουν αυτές τις αποφάσεις ως ένα συνολικό πακέτο. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια εύλογη προσέγγιση. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται σε επίπεδο ηγετών και το Eurogroup θα συμβάλει στη διευκόλυνση της διαδικασίας. Θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, όπως κάνουμε πάντα», υπογράμμισε.

H Κριστίν Λαγκάρντ / AP

Οι δύο διεκδικητές για τη θέση της Λαγκάρντ

Για την προεδρία της ΕΚΤ έχουν κατατεθεί δύο υποψηφιότητες: του Ισπανού Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ισπανίας και νυν γενικού διευθυντή της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), και του Ολλανδού Κλάας Νοτ, πρώην επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας.

Η Ισπανία και η Ολλανδία προωθούν αντίστοιχα τους υποψηφίους τους, με τους υπουργούς Οικονομικών των δύο χωρών να παρουσιάζουν τα προσόντα τους στο Eurogroup. Ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας, Κάρλος Κουέρπο, υποστήριξε ότι ο ντε Κος διαθέτει «σταθερό χέρι», αλλά και την ικανότητα να οικοδομεί συμβιβασμούς, χάρη στην ισχυρή οικονομική και τεχνική εμπειρία του. Από την πλευρά του, ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών, Έλκο Χάινεν, έκανε λόγο για ένα «εντυπωσιακό βιογραφικό», επισημαίνοντας την εμπειρία του Νοτ στη διαχείριση διεθνών κρίσεων.

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Η «Le Monde», σε δημοσίευμά της στις 9 Νοεμβρίου, αποκαλύπτει ότι η Γαλλία φαίνεται να προσανατολίζεται στην υποστήριξη του Ισπανού υποψηφίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της γαλλικής εφημερίδας, ο Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να συζήτησε το ζήτημα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς μέσα στο Σαββατοκύριακο, με το Παρίσι να εξετάζει μια συμφωνία που θα εξασφάλιζε παράλληλα στη Γερμανία την επιλογή του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ.

Kριστίν Λαγκάρντ / Φωτογραφία AP

Τρεις θέσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Το διακύβευμα, ωστόσο, είναι ευρύτερο από την προεδρία. Όπως επισημαίνει το γαλλικό μέσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να συμφωνήσουν σε ένα πακέτο τριών διορισμών. Εκτός από τη θέση της Λαγκάρντ, πρέπει να καλυφθεί η θέση του επικεφαλής οικονομολόγου, την οποία κατέχει ο Ιρλανδός Φίλιπ Λέιν, καθώς η θητεία του ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2027, αλλά και εκείνη του μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου που είναι αρμόδιο για τις πράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, την οποία κατέχει η Γερμανίδα Ιζαμπέλ Σνάμπελ, που αποχωρεί στις 3 Ιανουαρίου 2027 για να αναλάβει θέση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της γαλλικής εφημερίδας, το Παρίσι φέρεται να επιδιώκει την τοποθέτηση της πρώην υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και πρώην επικεφαλής οικονομολόγου του ΟΟΣΑ, Λοράνς Μπουν, στη θέση της Σνάμπελ. Παράλληλα, η Γαλλία εμφανίζεται διατεθειμένη να στηρίξει τον Ισπανό ντε Κος για την προεδρία, με αντάλλαγμα να έχει το Βερολίνο λόγο στην επιλογή του νέου επικεφαλής οικονομολόγου.

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Η γερμανική πλευρά, πάντως, δεν έχει οριστικοποιήσει τη στάση της. Η επιλογή του υποψηφίου για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου αποτελεί αντικείμενο συνεννόησης μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων, καθώς ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ προέρχεται από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), ενώ ο καγκελάριος Μερτς από τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU). Μεταξύ των ονομάτων που συζητούνται βρίσκεται ο Τομπίας Αντριάν, ο οποίος διευθύνει σήμερα το Τμήμα Νομισματικών και Κεφαλαιαγορών του ΔΝΤ.

Ο Νοτ / AP

Οι ισορροπίες Βορρά και Νότου και το ζήτημα της εκπροσώπησης

Η διαπραγμάτευση περιπλέκεται από την ανάγκη διατήρησης γεωγραφικών και πολιτικών ισορροπιών στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Η Le Monde αναφέρει ότι οι ηγέτες θα πρέπει να λάβουν υπόψη την εκπροσώπηση των χωρών του Βορρά και του Νότου, τις διαφορετικές προσεγγίσεις στη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, αλλά και την ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Μια άτυπη συμφωνία προβλέπει, άλλωστε, ότι οι τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, διατηρούν σταθερή εκπροσώπηση στο εξαμελές Εκτελεστικό Συμβούλιο.

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Την ίδια στιγμή, ο Κλάας Νοτ δεν έχει εγκαταλείψει τη διεκδίκηση. Επιχειρεί να καθησυχάσει τις χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος, διαβεβαιώνοντας ότι, εφόσον αναλάβει την προεδρία, θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις αποκλίσεις των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Έχει επίσης εκφραστεί θετικά για την έκδοση κοινού ευρωπαϊκού χρέους, θέση που παραδοσιακά υποστηρίζει η Γαλλία, αλλά αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη επιφύλαξη στη Γερμανία. Οι κινήσεις αυτές ερμηνεύονται ως προσπάθεια να διευρύνει τη στήριξή του πέρα από τις χώρες του Βορρά.

Η διαδικασία, όπως επισημαίνει το Reuters, παραμένει στα χέρια των Ευρωπαίων ηγετών, με τους υπουργούς Οικονομικών να αναλαμβάνουν τον θεσμικό ρόλο της διατύπωσης σύστασης για τον υποψήφιο πρόεδρο. Ακολουθεί διαβούλευση με την ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πριν από την τελική απόφαση των ηγετών.

Η Σύνοδος Κορυφής της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου αποτελεί το κρίσιμο ορόσημο, αν και η ολοκλήρωση όλων των θεσμικών διαδικασιών ενδέχεται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή της νέας ηγεσίας της ΕΚΤ εξελίσσεται σε μια ευρύτερη δοκιμασία συνεννόησης για την Ευρώπη.