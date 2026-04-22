Σκηνές θρίλερ σε ένα ήσυχο χωριό της αγγλικής εξοχής -Δεκάδες ματωμένα κουφάρια λαγών πετάχτηκαν σε αυλή καταστήματος - iefimerida.gr

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σε ένα ήσυχο χωριό στο Χαμσάιρ της Αγγλίας, όταν ένας κουκουλοφόρος πέταξε δεκάδες κουφάρια ζώων έξω από ένα κοινοτικό κατάστημα.

Ο 39χρονος Τζέιμς Κέμπστερ πέταξε τα κουφάρια 50 λαγών, μαζί με μια κουκουβάγια και ένα κιρκινέζι, έξω από το κοινοτικό κατάστημα του Μπράουτον, στις 15 Μαρτίου πέρυσι και η υπόθεση ξεκίνησε να εκδικάζεται σήμερα στο Ειρηνοδικείο του Σαουθάμπτον.

Κουφάρια ζώων και αίματα παντού, σαν «σκηνή από ταινία τρόμου»

Στη συνέχεια άρχισε να «σκίζει» μερικούς από τα νεκρά ζώα στη μέση, αφήνοντας το «αίμα να στάζει στο πάτωμα», ενώ παράλληλα μουτζούρωνε τις βιτρίνες του καταστήματος με αίμα.

Η κουκουβάγιας και το κιρκινέζι ήταν ζωντανά αλλά «κολλημένα» στις λαβές της πόρτας του καταστήματος, σε ένα περιστατικό που οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν ως «σκηνή από ταινία τρόμου».

Ο Κέμπστερ κατηγορείται για κατοχή ζωντανού ή νεκρού άγριου πτηνού βάσει του Νόμου περί Άγριας Ζωής και Υπαίθρου, καθώς και για πρόκληση σωματικής βλάβης.

Στο σοκαριστικό περιστατικό εμπλέκονται και άλλοι δύο άνδρες, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν από κάμερες ασφαλείας, αλλά δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Ο 39χρονος αρνείται τις κατηγορίες, αν και το DNA βρέθηκε παντού στον τόπο του εγκλήματος κατά της άγριας ζωής.