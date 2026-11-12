Σκάνδαλο Nvidia: Και δεύτερη εξωσυζυγική σχέση είχε ο Τζένσεν Χουάνγκ -Σχεδιάζουν την... έξωσή του από την εταιρεία

Σε ένα ακόμη σκάνδαλο απιστίας φέρεται να εμπλέκεται ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με μία ακόμη υπάλληλο της εταιρείας.



Ο 63χρονος Χουάνγκ, παραδέχθηκε την Κυριακή, σε υπόμνημά προς το προσωπικό του, ότι είχε συνάψει ερωτική σχέση με μια Κινέζα επιχειρηματία, την Άλις Χουάνγκ, η οποία βρίσκεται υπό έρευνα για φερόμενη διαβίβαση πληροφοριών στο Πεκίνο.



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Ο Τζένσεν Χουάνγκ με την Κινέζα επιχειρηματία, Άλις Χουάνγκ

Η φερόμενη δεύτερη εξωσυζυγική σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ

Ωστόσο τώρα, πέντε άτομα που εργάστηκαν στην εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ, αποκάλυψαν στους New York Times, ότι ο δισεκατομμυριούχος επικεφαλής της Nvidia είχε επίσης εξωσυζυγική σχέση με την 48χρονη Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο της Nvidia, η οποία είναι επικεφαλής του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Και οι δύο είναι παντρεμένοι με άλλους ανθρώπους.



Σύμφωνα με δύο από τις πηγές, οι δυο τους φέρεται να καταγράφηκαν σε βίντεο αρκετά τρυφεροί σε ξενοδοχείο στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας, κατά τη διάρκεια συνεδρίου της Nvidia τον Μάρτιο.



Ο Τζένσεν Χουάνγκ με την Κίμπερλι Πάουελ

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Στο συγκεκριμένο συνέδριο, η Πάουελ μίλησε για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την επίτευξη σημαντικών ανακαλύψεων στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της βιολογίας. Στη σκηνή εμφανίστηκε απροειδοποίητα και ο κ. Χουάνγκ.

Στη συνέχεια, η Πάουελ φέρεται να εθεάθη σε τρυφερές στιγμές με τον Χουάνγκ σε κοντινό ξενοδοχείο. Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στους New York Times, ένας από τους παρευρισκομένους κατάφερε να καταγράψει τη σκηνή με το κινητό του τηλέφωνο.

Ωστόσο, τα μέλη της ομάδας ασφαλείας του κ. Χουάνγκ αντιλήφθηκαν ότι ο συγκεκριμένος παρευρισκόμενος βιντεοσκοπούσε με το κινητό του και τον απομόνωσαν, προτού του προτείνουν να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας.

Όταν οι New York Times επιχείρησαν στη συνέχεια να ρωτήσουν τον κ. Χουάνγκ σχετικά με τη σχέση του με την Πάουελ, εκείνος απάντησε: «Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να επικοινωνείτε απευθείας μαζί μου για να μου θέσετε τέτοιες ερωτήσεις». Αμέσως μετά, διέκοψε την τηλεφωνική επικοινωνία.

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Στη συνέχεια, αμφότεροι έδωσαν το «παρών» στο συνέδριο Nvidia GTC, που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο της Γερμανίας, στα τέλη Οκτωβρίου. Ωστόσο, περίπου την ίδια περίοδο, η Πάουελ εθεάθη να επιδεικνύει το δαχτυλίδι των αρραβώνων της.

Την ίδια ώρα, το CNBC επικαλούμενο ανώνυμο εργαζόμενο, μετέδωσε ότι οι φήμες σχετικά με την ερωτική σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ και της Κίμπερλι Πάουελ κυκλοφορούσε εδώ και χρόνια, εν μέρει λόγω της περιορισμένης εμπειρίας της στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και των επιστημών.

Ποια είναι η Κίμπερλι Πάουελ

Η Πάουελ εντάχθηκε στην εταιρεία το 2008 και σταδιακά ανέβηκε στην ιεραρχία. Το 2016 προσήχθη σε ανώτερη διευθύντρια επιχειρηματικής ανάπτυξης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ στα τέλη του 2017 ανέλαβε τη θέση της αντιπροέδρου του τομέα υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn.

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Στο πλαίσιο των καθηκόντων της, η Πάουελ επιβλέπει προγράμματα που αποσκοπούν στην αξιοποίηση της τεχνολογίας των μικροτσίπ της Nvidia στην ανώτατη εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη, με ιδιαίτερη έμφαση στις ιατρικές απεικονιστικές συσκευές.



Πτώση της μετοχής της Nvidia – Σύσκεψη για απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάν από τη θέση του CEO



Μετά τις αποκαλύψεις, οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν κατά περίπου 8% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 300 δισεκατομμύρια δολάρια από τότε που έγινε γνωστή η είδηση για τη σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ με την σύζυγό του

Σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης και μίλησαν στη Wall Street Journal, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia προετοιμάζεται πλέον να απομακρύνει τον κ. Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO).

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Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το διοικητικό συμβούλιο σχεδιάζει να συνεδριάσει άμεσα, προκειμένου να αποφασίσει για το μέλλον του στην εταιρεία.

Ο κ. Χουάνγκ συνίδρυσε την εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ τον Απρίλιο του 1993 και είχε την εποπτεία της εντυπωσιακής ανάπτυξής της, η οποία την κατέστησε μία από τις πολυτιμότερες εταιρείες στον κόσμο, με χρηματιστηριακή αξία που έφτασε περίπου τα 4,1 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η στενή προσωπική εμπλοκή του σε τεχνολογικές αποφάσεις, στρατηγικές συνεργασίες και επενδύσεις έχει καταστήσει ιδιαίτερα δύσκολη την αναζήτηση διαδόχου.

Η Nvidia δεν διαθέτει δημοσιοποιημένο σχέδιο διαδοχής, αν και, σύμφωνα με το Bloomberg, συνεργάζεται ήδη με εξωτερικό σύμβουλο για τον εντοπισμό πιθανών αντικαταστατών.

Με βάση το καταστατικό της εταιρείας, ο Χουάνγκ μπορεί να απομακρυνθεί με απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και χωρίς να απαιτείται συγκεκριμένη αιτιολογία.

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Όπως αναφέρει το Business Insider, εάν ο Χουάνγκ αποχωρήσει από τη θέση του, αναλυτές και πρώην εργαζόμενοι έχουν ήδη αναφέρει αρκετά πιθανά πρόσωπα που θα μπορούσαν να τον διαδεχθούν, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Ίαν Μπακ και η οικονομική διευθύντρια (CFO) Κολέτ Κρες. Τα δύο παιδιά του Χουάνγκ, η Μάντισον και ο Σπένσερ, εργάζονται επίσης στη Nvidia, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο η διοίκηση της εταιρείας να παραμείνει στα χέρια της οικογένειας.

Σε ανακοίνωσή της την Κυριακή προς το Business Insider, η Nvidia δήλωσε ότι «ο Τζένσεν παραμένει προσηλωμένος στη συνέχιση της ηγεσίας της Nvidia ως διευθύνων σύμβουλος, χωρίς καμία διακοπή».

Ο Χουάνγκ θα ήταν δύσκολο να αντικατασταθεί, δήλωσε ο Μπραντ Γκάστγουιρθ, επικεφαλής του τμήματος ερευνών σε παγκόσμιο επίπεδο της Circular Technology.

Παρότι ο Χουάνγκ δεν διαθέτει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, κατέχει περίπου το 3,6% των μετοχών της Nvidia και, κατά πάσα πιθανότητα, θα είχε «σημαντικό λόγο στη διαδικασία διαδοχής», εκτός εάν η έρευνα αποκαλύψει σοβαρές παρατυπίες, όπως ανέφερε ο Γκάστγουιρθ.