Νέο σκάνδαλο με φοιτητική αδελφότητα στις ΗΠΑ -Εικόνες σοκ, με μέλη της Σίγμα Άλφα Έψιλον να τυλίγονται στις φλόγες - iefimerida.gr

Νέο σκάνδαλο με τη δράση των φοιτητικών «αδελφοτήτων» στιςΗΠΑ έρχεται στο φως, μετά την υπόθεση ομαδικού βιασμού μιας φοιτήτριας το 2024 στη Νέα Υόρκη.

Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η αδελφότητα Σίγμα Άλφα Έψιλον του Πανεπιστημίου του Οχάιο, η οποία τέθηκε σε αναστολή για όσο διάστημα διεξάγεται έρευνα εναντίον της.

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Φοιτητές τυλιγμένοι στις φλόγες

Η αδελφότητα ερευνάται μετά από βίντεο που αναρτήθηκε το Σάββατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε viral με περισσότερο από ένα εκατομμύριο views.

Τα πλάνα δείχνουν δύο φοιτητές -μέλη της Σίγμα Άλφα Έψιλον- με τα ρούχα τους τυλιγμένα στις φλόγες. Ένας νεαρός φαίνεται με την αθλητική του φόρμα, η οποία έχει πιάσει φωτιά, να πέφτει πάνω σε έναν άλλο φοιτητή και να τον ρίχνει στο έδαφος, με συνέπεια να τυλιχθούν στις φλόγες και τα δικά του ρούχα.

Στη συνέχεια και οι δύο κυλιούνται φλεγόμενοι στο έδαφος και προσπαθούν να βγάλουν τα ρούχα τους.

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Ο εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου, Μπεν Τζόνσον, χαρακτήρισε το περιστατικό «εξαιρετικά ανησυχητικό», σημειώνοντας ότι «τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα», αν και η ακριβής κατάσταση της υγείας τους δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε αν επρόκειτο για κάποια τελετή μύησης στην αδελφότητα, που χρονολογείται από το 1856.

Η νέα «φουρνιά» της αδελφότητας ΣΑΕ του Πανεπιστημίου του Οχάιο / Φωτογραφία: Sigma Alpha Epsilon Ohio University Ιnstagram

Από την πλευρά της, η αστυνομία του Κολόμπους, πρωτεύουσα του Οχάιο, ανακοίνωσε ότι έχει επίσης ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

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Μετά την κυκλοφορία του βίντεο, το τοπικό παράρτημα της αδελφότητας μετέτρεψε τον λογαριασμό του στο Instagram σε ιδιωτικό, ενώ ο Στιβ Μίτσελ, διευθύνων σύμβουλος της Sigma Alpha Epsilon στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι η ομάδα βρίσκεται σε επαφή με το Πανεπιστήμιο του Οχάιο και τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η αδελφότητα «δεσμεύεται να αποδώσει ευθύνες στους υπευθύνους, με βάση τα ευρήματα της έρευνας».

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Τι είναι η Σίγμα Άλφα Έψιλον

Η Sigma Alpha Epsilon (ΣΑΕ) είναι μία από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες φοιτητικές αδελφότητες (fraternities) στις Ηνωμένες Πολιτείες, με παραρτήματα σε πολλά πολιτειακά Πανεπιστήμια, ανάμεσά του και του Οχάιο.

Η Βορειοαμερικανική-ελληνική αδελφότητα ιδρύθηκε στις 9 Μαρτίου 1856 στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα.

Πριν ξεκινήσει ο Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος, η ΣΑΕ είχε λιγότερα από 400 μέλη. Μέχρι την έναρξη του Πολέμου, το 1861, είχαν ιδρυθεί 15 παραρτήματα, ενώ πολλά μέλη της αδελφότητας έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυτών, Ντένις, Ντε Βότι και Πάτον.

Σήμερα η αδελφότητα αριθμεί εκατοντάδες χιλιάδες μέλη και αποφοίτους σε περισσότερα από 200 ενεργά παραρτήματα στις ΗΠΑ.

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Όπως οι περισσότερες αμερικανικές φοιτητικές αδελφότητες, λειτουργεί ως κοινωνικός, φιλανθρωπικός και δικτυωτικός οργανισμός για άνδρες φοιτητές, προωθώντας την ηγεσία, την ακαδημαϊκή επίδοση και την αλληλοβοήθεια.

Ωστόσο, το νέο σοκαριστικό περιστατικό φέρνει ξανά στη δημοσιότητα τη δράση των φοιτητικών «αδελφοτήτων» στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, οι οποίες κατηγορούνται ότι προωθούν ένα περιβάλλον έκλυτης διασκέδασης, όπου επικρατεί ο νόμος της σιωπής και τα υποψήφια μέλη υποβάλλονται σε ταπεινωτικές τελετές μύησης.

Τα χρώματά της ΣΑΕ είναι το βασιλικό μωβ και το χρυσό, ενώ σύμβολό της είναι το λιοντάρι και ο φοίνικας. Η ρωμαϊκή θεότητα της αδελφότητας είναι η Μινέρβα - η θεά Αθηνά της Αρχαίας Ελλάδας.

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Στην πολιτεία του Οχάιο υπάρχουν πολλά ενεργά παραρτήματα σε μεγάλα πανεπιστήμια, όπως του Σινσινάτι, του Άκρον, του Κεντ και το Ohio State, το οποίο ιδρύθηκε το 1892 και βρίσκεται τώρα στην επικαιρότητα.

Σε εθνικό επίπεδο, η ΣΑΕ έχει απασχολήσει κατά καιρούς τις αρχές και τα μέσα ενημέρωσης για περιστατικά επικίνδυνων μυήσεων (hazing) και παραβιάσεων ασφαλείας, γεγονός που την οδήγησε το 2014 στην κατάργηση της παραδοσιακής διαδικασίας δοκιμασίας νέων μελών.