Σήμερα η άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στο Δουβλίνο -Η Ευρώπη στη μάχη της τεχνητής νοημοσύνης, τι θα πει ο Μητσοτάκης

﻿Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται σήμερα, Παρασκευή, στο Δουβλίνο, με στόχο να συζητήσουν πώς η ΕΕ θα μπορέσει να αποκτήσει ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ και η Κίνα προηγούνται σε κρίσιμους τομείς της τεχνολογίας, θέτοντας νέες προκλήσεις και κινδύνου, η Ευρώπη διεκδικεί τον δικό της ρόλο.

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Στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου βρίσκονται η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η τεχνολογική κυριαρχία, οι επενδύσεις και η ανάγκη να περιοριστεί η εξάρτηση της Ευρώπης από τρίτους.

Άτυπη σύνοδος κορυφής στο Δουβλίνο για την ΑΙ

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος της γαλλικής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Mistral AI, Αρτούρ Μενς, και ο νομπελίστας Τζέφρι Χίντον, ένας από τους πρωτοπόρους της σύγχρονης τεχνητής νοημοσύνης.

Στόχος είναι να μειώσει το χάσμα με τις ΗΠΑ και την Κίνα, οι οποίες διαθέτουν ισχυρό προβάδισμα στην ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων, στις επενδύσεις και στις τεχνολογικές υποδομές. Για την Ευρώπη, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να δημιουργήσει ανταγωνιστικές εταιρείες, αλλά και να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο σε ολόκληρη την αλυσίδα της τεχνητής νοημοσύνης:,από τα τσιπ και τα κέντρα δεδομένων έως την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία τους.

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Ο επικεφαλής της Mistral AI, Αρτούρ Μενς, αναμένεται να παρουσιάσει τις προοπτικές αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή τεχνολογική βιομηχανία. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων, στον περιορισμό κρίσιμων εξαρτήσεων από τρίτες χώρες και στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, με επενδύσεις τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

Κομβικό ζήτημα θεωρείται επίσης η πρόσβαση σε προσιτή και καθαρή ενέργεια, καθώς η ανάπτυξη της AI απαιτεί ολοένα μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ και ενεργειακούς πόρους.

Μεγάλες προκλήσεις με την Ευρώπη στο προσκήνιο

Η πρόκληση είναι μεγάλη. Η ευρωπαϊκή προσπάθεια για ενίσχυση της παραγωγής ημιαγωγών μέσω του Chips Act κινδυνεύει να μην πετύχει τον στόχο της αύξησης του μεριδίου της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά τσιπ στο 20% έως το 2030. Παράλληλα, τα σχέδια για τη δημιουργία μεγάλων υποδομών τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και διαφωνίες γύρω από τη χρηματοδότηση, μεταδίδει το Reuters.

Η δεύτερη μεγάλη ενότητα της συνόδου αφορά τους κινδύνους που συνοδεύουν την ταχύτατη εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. Ο νομπελίστας Τζέφρι Χίντον θα συμμετάσχει στη συζήτηση για τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στην κοινωνία, την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη. Στο τραπέζι βρίσκονται η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των παιδιών, η επιρροή της AI στις δημοκρατικές διαδικασίες, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας, αλλά και η συγκέντρωση ισχύος σε λίγες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί επίσης στην κυβερνοασφάλεια και στην ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για τη θέσπιση κανόνων.



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Τι θα πει ο Μητσοτάκης

Στο πλαίσιο της συζήτησης αναμένεται και η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεργάτες του πρωθυπουργού υπενθυμίζουν ότι είχε τοποθετηθεί εκτενώς για το ζήτημα από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον περασμένο Σεπτέμβριο, προειδοποιώντας ότι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της AI ενδέχεται να οδηγήσει σε κινδύνους που υπερβαίνουν τα δυνητικά οφέλη της.

Τότε είχε απορρίψει ως ανεπαρκή τη λογική της αυτορρύθμισης από τις ίδιες τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη δημιουργίας μιας ισχυρής ρυθμιστικής αρχής, για την ασφάλεια, τη διαφάνεια και την προστασία των ανθρώπινων αξιών.

Είχε, μάλιστα, επισημάνει ότι, καθώς τα πιο προηγμένα μοντέλα αναπτύσσονται στις ΗΠΑ, η αμερικανική κυβέρνηση φέρει ιδιαίτερη ευθύνη για τη διαμόρφωση των κανόνων που θα καθορίσουν το μέλλον της τεχνολογίας, χωρίς να παραγνωρίζεται η ανάγκη διεθνούς συνεργασίας.

Παράλληλα, όπως σημειώνει το iefimerida.gr σε χθεσινό του ρεπορτάζ, ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στις ελληνικές πρωτοβουλίες για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον, με αιχμή την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Η σχετική ρύθμιση έχει ήδη ψηφιστεί και πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027, εντάσσοντας την Ελλάδα στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό των κινδύνων από την ανεξέλεγκτη χρήση των ψηφιακών πλατφορμών από παιδιά και εφήβους.

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Και το Ουκρανικό στο τραπέζι

Τέλος, όπως είναι λογικό, η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα είναι το μοναδικό θέμα που θα απασχολήσει τους ηγέτες στο Δουβλίνο.

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ο ρόλος της Ευρώπης σε αυτές αναμένεται επίσης να βρεθούν στο επίκεντρο, καθώς οι επαφές του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με Αμερικανούς απεσταλμένους στο Δουβλίνο έδωσαν νέα διάσταση στη συνάντηση.

Το χρονοδιάγραμμα της άτυπης Συνόδου

Σύμφωναμ το επίσημο χρονοδιάγραμμα η σύνοδος ξεκινά 08:30 το πρωί (10:30 ώρα Ελλάδας), με την άφιξη των Ευρωπαίων ηγετών στο Convention Centre Dublin, τις υποδοχές και τις σύντομες δηλώσεις τους στους δημοσιογράφους.

Στις 09:45 (11:45 ώρα Ελλάδας) αρχίζει η συνεδρία εργασίας, με πρώτο σκέλος τη συζήτηση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και την τεχνολογική κυριαρχία, παρουσία του επικεφαλής της Mistral AI, Αρτούρ Μενς.

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Θα ακολουθήσει η παρέμβαση του νομπελίστα Τζέφρι Χίντον για τις κοινωνικές επιπτώσεις και την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Στις 12:30 (14:30 ώρα Ελλάδας) έχει προγραμματιστεί η οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών και στις 13:00 (15:00 ώρα Ελλάδας) το γεύμα εργασίας, κατά το οποίο οι 27 θα ανταλλάξουν απόψεις για την ευρωπαϊκή στρατηγική στην AI.

Η συνέντευξη Τύπου του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, του Ιρλανδού πρωθυπουργού Μίχολ Μάρτιν και της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει προγραμματιστεί για τις 16:15 (18:15 ώρα Ελλάδας).