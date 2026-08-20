Σιένα: Άλογο σωριάστηκε μετά τη νίκη του και τραυμάτισε τον αναβάτη -Οπαδοί είχαν τρέξει μπροστά του για να πανηγυρίσουν, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Σοκ προκάλεσε στη Σιένα της Ιταλίας ένα ατύχημα αμέσως μετά τον τερματισμό της περίφημης ιπποδρομίας Palio di Siena, όταν ένα άλογο που μόλις είχε νικήσει βρέθηκε ξαφνικά στο έδαφος, με αποτέλεσμα ο αναβάτης του να εκσφενδονιστεί στον αέρα και να τραυματιστεί.

Ο τζόκεϊ Τζοβάνι Ατσένι και το άλογό του είχαν μόλις περάσει πρώτοι τη γραμμή του τερματισμού στον αγώνα της Τρίτης. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του γύρου του θριάμβου μπήκαν στην πορεία τους δεκάδες θεατές που πανηγύριζαν.

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Σε βίντεο από το περιστατικό φαίνεται ένας θεατής να πετάγεται μπροστά από το άλογο, το οποίο προσκρούει πάνω του και χάνει την ισορροπία του. Το ζώο πέφτει με δύναμη στο έδαφος και ο Ατσένι εκτινάσσεται αρκετά μέτρα μακριά.

Το άλογο σηκώθηκε, ο αναβάτης στο νοσοκομείο

Το άλογο κατάφερε να σηκωθεί σχεδόν αμέσως μετά την πτώση και, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν υπέστη τραυματισμό.

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Αντίθετα, ο Ατσένι τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η κατάστασή του δεν θεωρείται σοβαρή, ωστόσο οι γιατροί αποφάσισαν να παραμείνει υπό παρακολούθηση για τις επόμενες ημέρες.

Το Palio di Siena είναι μία από τις πιο γνωστές και ιστορικές -από την εποχή του Μεσαίωνα- ιπποδρομίες της Ιταλίας, με τους αγώνες να πραγματοποιούνται στην κεντρική πλατεία Piazza del Campo της Σιένα.