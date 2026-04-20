Συνομιλία Σι Τζινπίνγ με τον πρίγκιπα της Σ. Αραβίας: «Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να μείνουν ανοικτά» - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ δήλωσε σήμερα ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει «να μείνουν ανοικτά», σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης.
Ο Σι Τζινπινγκ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε
με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ανεφερε «Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να μείνουν ανοικτά στην κανονική ναυσιπλοΐα. Είναι προς το κοινό συμφέρον των χωρών της περιοχής και της διεθνούς κοινότητας», δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση CCTV.
Ο Κινέζος ηγέτης έκανε επίσης έκκληση να επιτευχθεί «άμεση και συνολική κατάπαυση του πυρός», σύμφωνα με την ίδια πηγή.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
