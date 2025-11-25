Bloomberg: Ο Γουίτκοφ υπέδειξε στη Μόσχα τι να πει ο Πούτιν στον Τραμπ για την Ουκρανία -Ο διάλογος με τον Ουσάκοφ - iefimerida.gr

Οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και, σύμφωνα με το Bloomberg, αυτό ξεκίνησε από ένα τηλεφώνημα μεταξύ των Γουίτκοφ και Ουσάκοφ.

Το ημερολόγιο έγραφε 14 Οκτωβρίου. Έχοντας πολύ «φρέσκια» την επιτυχία με την κατάπαυση πυρός και την επιστροφή των ομήρων στη Γάζα, ο απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, κάλεσε στο τηλέφωνο τον Γιούρι Ουσάκοφ, κορυφαίο βοηθό του Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Σε εκείνο το τηλεφώνημα, διαρκείας περίπου 5 λεπτών, του οποίου το ηχητικό αρχείο έχει στη διάθεσή του το Bloomberg, ο Γουίτκοφ πρότεινε στον συνομιλητή του να συνεργαστούν για να καταρτίσουν ένα σχέδιο παρόμοιο με της Γάζας, αλλά για την Ουκρανία.

Συμβουλές Γουίτκοφ για το τι να πει ο Πούτιν στον Τραμπ

Μάλιστα, ο Γουίτκοφ φέρεται να συμβούλεψε τον Ουσάκοφ σχετικά με το πώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα έπρεπε να μιλήσει για το θέμα στον Ντόναλντ Τραμπ. Η καθοδήγησή του περιελάμβανε προτάσεις για τον προγραμματισμό μιας τηλεφωνικής συνομιλίας Τραμπ-Πούτιν πριν από την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, που ήταν προγραμματισμένη για αργότερα εκείνη την εβδομάδα.

Μια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Άννα Κέλι, επιβεβαίωσε την παραλαβή αιτήματος για σχολιασμό, αλλά δεν απάντησε αμέσως. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Bloomberg για σχόλιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να αξιοποιήσει πάλι τις διαπραγματευτικές ικανότητες του Στιβ Γουίτκοφ, με νέα αποστολή στη Ρωσία, όπως γνωστοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο διάλογος

(το τηλέφωνο χτυπά)

Στιβ Γουίτκοφ: Γεια σου, Γιούρι.

Γιούρι Ουσάκοφ: Ναι Στιβ, γεια, τι κάνεις;

Σ.Γ.: Καλά Γιούρι. Εσύ πώς είσαι;

Γ.Ο.: Είμαι καλά. Συγχαρητήρια φίλε μου.

Σ.Γ.: Ευχαριστώ.

Γ.Ο.: Έκανες εξαιρετική δουλειά. Απλώς, εξαιρετική δουλειά.

Σ.Γ.: Σε ευχαριστώ, Γιούρι, και ευχαριστώ για τη στήριξή σου. Ξέρω ότι η χώρα σου το υποστήριξε και σε ευχαριστώ.

Γ.Ο.: Ναι, ναι, ναι. Γι’ αυτό αναστείλαμε την οργάνωση της πρώτης Ρωσοαραβικής Συνόδου.

Σ.Γ.: Ναι.

Γ.Ο.: Ναι, γιατί πιστεύουμε ότι εσύ κάνεις την πραγματική δουλειά εκεί στην περιοχή.

Σ.Γ.: Λοιπόν, άκου. Θα σου πω κάτι. Πιστεύω πως αν καταφέρουμε να λύσουμε το θέμα Ρωσίας-Ουκρανίας, όλοι θα πηδάνε από τη χαρά τους.

Γ.Ο.: Ναι, ναι, ναι. Ναι, χρειάζεται να λύσεις μόνο ένα πρόβλημα. (γελάει)

Σ.Γ.: Τι;

Γ.Ο.: Τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο.

Σ.Γ.: Το ξέρω! Πώς θα το λύσουμε αυτό;

Γ.Ο.: Φίλε μου, θέλω απλώς τη συμβουλή σου. Νομίζεις ότι θα ήταν χρήσιμο αν οι ηγέτες μας μιλούσαν στο τηλέφωνο;

Σ.Γ.: Ναι, το πιστεύω.

Γ.Ο.: Το πιστεύεις. Και πότε νομίζεις ότι θα μπορούσε να γίνει;

Σ.Γ.: Νομίζω πως μόλις το προτείνετε, ο δικός μου είναι έτοιμος να το κάνει.

Γ.Ο.: Εντάξει, εντάξει.

Σ.Γ.: Γιούρι, Γιούρι, θα σου πω τι θα έκανα. Η σύστασή μου.

Γ.Ο.: Ναι, παρακαλώ.

Σ.Γ.: Θα έκανα την κλήση και θα επαναλάμβανα ότι συγχαίρετε τον πρόεδρο γι’ αυτό το επίτευγμα, ότι το υποστηρίξατε -το υποστηρίξατε-, ότι σέβεστε το γεγονός ότι είναι άνθρωπος της ειρήνης και ότι πραγματικά χαρήκατε που το είδατε να συμβαίνει. Αυτό θα έλεγα. Νομίζω πως έτσι θα γίνει μια πολύ καλή συνομιλία.

Γιατί... άκου τι είπα στον πρόεδρο. Του είπα ότι εσείς, η Ρωσική Ομοσπονδία, πάντα θέλατε μια ειρηνευτική συμφωνία. Αυτό πιστεύω. Το είπα στον πρόεδρο ότι το πιστεύω αυτό. Και πιστεύω πως το πρόβλημα είναι ότι έχουμε δύο χώρες που δυσκολεύονται να καταλήξουν σε συμβιβασμό, και όταν το καταφέρουν θα έχουμε ειρήνη. Σκέφτομαι μάλιστα μήπως παρουσιάσουμε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, όπως κάναμε στη Γάζα. Φτιάξαμε μια πρόταση Τραμπ 20 σημείων για την ειρήνη, και σκέφτομαι ότι ίσως κάνουμε το ίδιο και με εσάς. Το θέμα μου είναι το εξής…

Γ.Ο.: Εντάξει, εντάξει φίλε μου. Νομίζω πως αυτό ακριβώς μπορούν να συζητήσουν οι ηγέτες μας. Στιβ, συμφωνώ μαζί σου ότι θα τον συγχαρεί, θα πει ότι ο κ. Τραμπ είναι πραγματικός άνθρωπος της ειρήνης και τα σχετικά. Αυτό θα το πει.

Σ.Γ.: Αλλά άκου τι νομίζω ότι θα ήταν φοβερό.

Γ.Ο.: Εντάξει, εντάξει.

Σ.Γ.: Τι θα γινόταν αν, αν… άκουσέ με…

Γ.Ο.: Θα το συζητήσω με τον αρχηγό μου και μετά θα σε πάρω πίσω. Εντάξει;

Σ.Γ.: Ναι, γιατί άκου τι λέω. Θέλω απλώς να πεις - ίσως να το πεις αυτό στον πρόεδρο Πούτιν, επειδή ξέρεις ότι τρέφω τον βαθύτερο σεβασμό για τον πρόεδρο Πούτιν...

ΓΟ: Ναι, ναι.

Σ.Γ.: Ίσως να πεις στον πρόεδρο Τραμπ: Ξέρεις, ο Στιβ και ο Γιούρι συζήτησαν ένα πολύ παρόμοιο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων και αυτό μπορεί να είναι κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει λίγο την κατάσταση, είμαστε ανοικτοί σε τέτοιου είδους πράγματα, να εξερευνήσουμε τι θα χρειαστεί για να επιτευχθεί μια συμφωνία ειρήνης. Τώρα, μεταξύ μας, ξέρω τι θα χρειαστεί για να υπάρξει ειρήνη: Το Ντονέτσκ και ίσως μια ανταλλαγή εδαφών κάπου. Αλλά λέω να μη μιλάμε έτσι, να μιλάμε πιο αισιόδοξα, γιατί νομίζω ότι θα φτάσουμε σε συμφωνία εδώ. Και πιστεύω, Γιούρι, ότι ο πρόεδρος θα μου δώσει πολύ χώρο και διακριτική ευχέρεια για να κλείσω τη συμφωνία.

Γ.Ο.: Καταλαβαίνω…

Σ.Γ.: Οπότε αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή την ευκαιρία, ώστε μετά τη συνομιλία να πούμε ότι μίλησα με τον Γιούρι και είχαμε μια συζήτηση που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εξελίξεις.

Γ.Ο.: Εντάξει, ακούγεται καλό. Καλό.

Σ.Γ.: Και κάτι ακόμη: Ο Ζελένσκι έρχεται στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

Γ.Ο.: Το ξέρω (γελάει).

Σ.Γ.: Θα πάω σε αυτή τη συνάντηση γιατί με θέλουν εκεί, αλλά νομίζω ότι, αν είναι δυνατόν, να γίνει η κλήση με τον δικό σας ηγέτη πριν από τη συνάντηση της Παρασκευής.

Γ.Ο.: Πριν, πριν, ναι;

Σ.Γ.: Σωστά.

Γ.Ο.: Εντάξει, κατάλαβα τη συμβουλή σου. Θα το συζητήσω με τον αρχηγό μου και μετά θα σε πάρω πίσω, εντάξει;

Σ.Γ.: Εντάξει Γιούρι, θα τα πούμε σύντομα.

Γ.Ο.: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

Σ.Γ.: Αντίο.

Γ.Ο.: Αντίο.

(Η κλήση τερματίζεται)