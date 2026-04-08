Τι προβλέπει το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης -Μ. Παρασκευή ξεκινούν διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν στο Ισλαμαμπάντ - iefimerida.gr

Το Ιράν είπε το «ναι» στην πρόταση του Πακιστάν για προσωρινή κατάπαυση πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων και διεξαγωγή συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ.

Σε αυτό συντέλεσαν και οι διεθνείς διπλωματικές πιέσεις και η παρέμβαση της Κίνας.

Η απόφαση ελήφθη με στόχο την αποφυγή σοβαρών οικονομικών ζημιών σε κρίσιμες υποδομές και εγκρίθηκε από τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Διαπραγματεύσεις δύο εβδομάδων στο Ισλαμαμπάντ

Η Γραμματεία του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στη βάση του σχεδίου 10 σημείων που παρουσίασε η Τεχεράνη.

Η διαδικασία ξεκινά την Μ. Παρασκευή 11 Απριλίου και μπορεί να παραταθεί κατόπιν συμφωνίας των δύο πλευρών. Το Ιράν τονίζει ότι η συμμετοχή στις συνομιλίες δεν συνεπάγεται άμεσο τερματισμό του πολέμου, ενώ διατηρεί «πλήρη δυσπιστία» προς την αμερικανική πλευρά και καλεί σε εθνική ενότητα.

Οι βασικοί όροι του σχεδίου 10 σημείων

Το σχέδιο περιλαμβάνει:

1. Δέσμευση για μη επιθετικότητα

2. Ο έλεγχος του Ιράν επί του Στενού του Ορμούζ

3. Αποδοχή του εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν

4. Άρση όλων των πρωτογενών κυρώσεων

5. Άρση όλων των δευτερογενών κυρώσεων

6. Λήξη όλων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

7. Λήξη όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

8. Καταβολή αποζημίωσης στο Ιράν

9. Απόσυρση των μαχητικών δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή

10. Παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου

Οι ΗΠΑ φέρονται να έχουν χαρακτηρίσει το σχέδιο ως «λειτουργική βάση» για συμφωνία. Το Ιράν δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του θα σταματήσουν τις αμυντικές επιχειρήσεις εάν σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον της χώρας. Η ασφαλής διέλευση από το Στενό του Ορμούζ θα συντονίζεται με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το μέτωπο του Λιβάνου και η Χεζμπολάχ

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για τον αντίκτυπο της εκεχειρίας στον νότιο Λίβανο, όπου η Χεζμπολάχ εμπλέκεται σε συγκρούσεις με ισραηλινές δυνάμεις. Αν ο Λίβανος εξαιρεθεί από το πλαίσιο της εκεχειρίας, η οργάνωση ενδέχεται να αντιμετωπίσει πολιτικές πιέσεις για την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο για λογαριασμό του Ιράν. Η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι δρα για την υπεράσπιση του Λιβάνου απέναντι στο Ισραήλ.

Η Τεχεράνη ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ για τη διαμεσολάβηση.