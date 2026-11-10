Η νέα πλειοψηφία σφίγγει τον κλοιό γύρω από τον Νετανιάχου -Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για σχηματισμό κυβέρνησης στο Ισραήλ - iefimerida.gr

Το νέο κοινοβούλιο του Ισραήλ αναλαμβάνει τα καθήκοντά του σήμερα και οι βουλευτές που εναντιώνονται στον Μπενιαμίν Νετανιάχου μπορεί ήδη να αρχίσουν να κάνουν δύσκολη τη ζωή του απερχόμενου -υπηρεσιακού πλέον-πρωθυπουργού.

Όλα αυτά προτού καν σχηματιστεί νέα κυβέρνηση, καθήκον που ανατέθηκε στον κεντρώο αντίπαλό του Γκάντι Άιζενκοτ.



Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων σε εξέλιξη, η απουσία κυβέρνησης δεν μειώνει «σε τίποτα» τα προνόμια της Κνέσετ, λόγω της «αρχής της διάκρισης των εξουσιών», εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ασάφ Σαπίρα, ερευνητής του ισραηλινού ινστιτούτου για τη δημοκρατία (IDI).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθεί σταχυολόγηση δυνητικών ενεργειών της Κνέσετ, που θα ελέγχεται από δυνάμεις αντίπαλες του κ. Νετανιάχου.

Επιτροπή έρευνας



Ανάμεσα στις κυριότερες υποσχέσεις της προεκλογικής εκστρατείας της αντιπολίτευσης ήταν η δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής έρευνας για τα σφάλματα και τις παραλείψεις που επέστρεψαν την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, την πιο πολύνεκρη στην Ιστορία του Ισραήλ. Η επιτροπή θα κληθεί να αποφανθεί για τις ενδεχόμενες ευθύνες του κ. Νετανιάχου προσωπικά.



Μολονότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διαψεύδει οποιαδήποτε παράλειψη από πλευράς του, η κυβέρνησή του απέρριπτε τη δημιουργία ανεξάρτητης κρατικής εξεταστικής επιτροπής, του μόνου σχήματος δυνάμει της ισραηλινής νομοθεσίας που θα είχε ευρείες εξουσίες και δικαιοδοσία σε τέτοια έρευνα.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αντιπολίτευση μπορεί να σχηματίσει «ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή που θα παρέδιδε τα ευρήματά της στην κρατική επιτροπή μόλις σχηματιστεί», σημειώνει ο κ. Σαπίρα.



Ο Γκάντι Άιζενκοτ δεσμεύτηκε τις ημέρες μετά την ψηφοφορία ότι θα προτείνει στην Κνέσετ σχέδιο νόμου για την δημιουργία ειδικής εξεταστικής επιτροπής που θα ερευνήσει τα γεγονότα για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Ακύρωση νόμων



Σε νομοθετικό επίπεδο, η νέα πλειοψηφία εννοεί εξάλλου να ακυρώσει εμβληματικά νομοθετήματα της απερχόμενης κυβερνητικής συμμαχίας, που κατείχε 68 έδρες στο προηγούμενο σώμα. Η παράταξη του κ. Νετανιάχου και οι σύμμαχοί της πλέον περιορίζονται στις 46 έδρες, ενώ η αντιπολίτευση μετρά 67.



Ανάμεσα τους νόμους στο στόχαστρο: αυτός που περιόρισε προνόμια του Ανωτάτου Δικαστηρίου κι αυτός που διευκόλυνε την καθαίρεση της ή του γενικού εισαγγελέα.



Σύμφωνα με τον κ. Σαπίρα, η ακύρωση των κειμένων αυτών είναι εφικτή διότι «απλούστατα θα ανακληθούν» και θα ισχύσουν «οι προηγούμενες διατάξεις».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαδικασία μπορεί να αρχίσει με τον σχηματισμό επιτροπής οργάνωσης του κοινοβουλευτικού έργου, ήδη σήμερα.



Ο ερευνητής Σαπίρα προειδοποιεί πάντως ότι η διαδικασία μπορεί να πάρει εβδομάδες και προϋποθέτει τέλειο συντονισμό των διαφορετικών κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Νέος πρόεδρος του σώματος



Η πρώτη πολιτική αναμέτρηση θα αφορά την ανάδειξη νέου προέδρου της Κνέσετ. Το αξίωμα αυτό κατέχει σήμερα ο Αμίρ Οχάνα, πιστός του Μπενιαμίν Νετανιάχου και βουλευτής του Λικούντ (δεξιά), του κόμματος του πρωθυπουργού.



Ο κανονισμός ορίζει ότι ψηφοφορία γι’ αυτό μπορεί να διεξαχθεί από την εναρκτήρια συνεδρίαση του κοινοβουλίου σήμερα, ως το αργότερο την ημέρα της ορκωμοσίας νέας κυβέρνησης.

Η πρώτη σύγκρουση έγινε ήδη την περασμένη εβδομάδα, καθώς τρία κόμματα της συμμαχίας της αντιπολίτευσης απαίτησαν από τον απερχόμενο πρόεδρο του σώματος να αρχίσει τη διαδικασία ώστε να εκλεγεί διάδοχός του από την πρώτη συνεδρίαση.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Οχάνα αντέδρασε αντιτείνοντας ότι η άγραφη παράδοση θέλει το νέο πρόεδρο της Κνέσετ να εκλέγεται «την ημέρα της ενθρόνισης της νέας κυβέρνησης».



Ο Ασάφ Σαπίρα σημειώνει πως ο νόμος ορίζει αντίθετα πως «η συνηθισμένη ημερομηνία είναι αυτή της έναρξης (των εργασιών) του νέου κοινοβουλίου». «Δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να ενεργήσουμε επειγόντως», προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ο Ναφτάλι Μπένετ, πυλώνας της συμμαχίας του Γκάντι Άιζενκοτ. Πρέπει η αντιπολίτευση να πάρει τον έλεγχο της Κνέσετ «το ταχύτερο δυνατόν», επέμεινε.