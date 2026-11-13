Σεξ, μυστικά και κατασκοπεία -Οι ερωτικές παγίδες των ξένων υπηρεσιών πληροφοριών και οι υποθέσεις που συγκλόνισαν τις ΗΠΑ

Η υπόθεση κατασκοπείας του Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia με την εμπλοκή της ερωμένης του έχει προκαλέσει σεισμό στις ΗΠΑ αλλά και στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Χουάνγκ παραδέχθηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Αλλά αυτό το «ερωτικό σκάνδαλο» που εξελίχθηκε σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ δεν είναι μοναδικό.

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Την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, ο Χουάνγκ υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και προέδρου της Nvidia, καθώς και από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με άμεση ισχύ.

Η ιστορία των ΗΠΑ περιλαμβάνει μια σειρά από υποθέσεις που αναδεικνύουν τους κινδύνους των λεγόμενων «ερωτικών παγίδων», όπως αποκαλύπτει το Axios σε σημερινό του δημοσίευμα.

Πρόκειται για μια μέθοδο που αποδίδεται σε ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες επιχειρούν να εκμεταλλευτούν προσωπικές και ερωτικές σχέσεις προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε πολιτικά μυστικά, εταιρικά δεδομένα ή ακόμη και διαβαθμισμένες πληροφορίες εθνικής ασφάλειας.

Η προσέγγιση μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας συναισθηματικής σχέσης, την καλλιέργεια εμπιστοσύνης ή την αξιοποίηση προσωπικών αδυναμιών, με απώτερο στόχο την απόκτηση επιρροής σε πρόσωπα που κατέχουν κρίσιμες θέσεις, καθώς και την απόσπαση πολύτιμων πληροφοριών.

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Η υπόθεση της Nvidia έχει προφανώς στο επίκεντρο την αντιπαράθεση ΗΠΑ και Κίνας για την τεχνολογική υπεροχή.



Ο Xoυάνγκ και η φερόμενη κατάσκοπος και ερωμένη του, Άλις

Η υπόθεση Τζένσεν Χουάνγκ και οι υποψίες για κινεζική κατασκοπεία

Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε την περασμένη εβδομάδα σε μήνυμα προς τους εργαζόμενους της εταιρείας, την Κυριακή, ότι είχε εξωσυζυγική σχέση, έπειτα από δημοσιεύματα που τον συνέδεσαν με την Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να ήταν ύποπτη για κατασκοπευτική δραστηριότητα υπέρ της Κίνας.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα των «New York Times», οι αμερικανικές αρχές υποπτεύονταν ότι το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας (Ministry of State Security) είχε στρατολογήσει την Άλις Χουάνγκ, προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες για τον επικεφαλής της Nvidia και να επηρεάσει τη στάση του απέναντι στην πώληση μικροεπεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης σε κινεζικές επιχειρήσεις.

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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε ότι δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει πως διακυβεύθηκαν εταιρικά μυστικά ή πληροφορίες που αφορούν την εθνική ασφάλεια. Η Κίνα, από την πλευρά της, έχει επίσης απορρίψει τις κατηγορίες.

Ωστόσο, η υπόθεση προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον. Τρεις Ρεπουμπλικανοί πρόεδροι επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων ζήτησαν ενημέρωση από τον Χουάνγκ σχετικά με τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, αλλά και για τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζει η Nvidia απέναντι σε πιθανές απειλές από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.

H Kατρίνα Λέουνγκ

Τζέιμς Σμιθ-Κατρίνα Λέουνγκ, η σχέση που εξέθεσε το FBI

Πηγαίνοντας πιο πίσω, μία από τις χαρακτηριστικότερες υποθέσεις που συνδέθηκαν με υποψίες κινεζικής κατασκοπείας αποκαλύφθηκε μέσα από έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης το 2006.

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Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο Τζέιμς Τζ. Σμιθ, πράκτορας αντικατασκοπείας του FBI, διατηρούσε επί 18 χρόνια κρυφή ερωτική σχέση με την Κατρίνα Λέουνγκ, πληροφοριοδότη της υπηρεσίας, η οποία θεωρούνταν ύποπτη ότι διαβίβαζε πληροφορίες στην Κίνα.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι η Λέουνγκ είχε παραδώσει διαβαθμισμένες πληροφορίες της αμερικανικής κυβέρνησης στην Κίνα χωρίς την έγκριση του FBI, αποκαλύπτοντας σοβαρές αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο η υπηρεσία επέβλεπε τους πληροφοριοδότες της.

Η έκθεση του γενικού επιθεωρητή του υπουργείου Δικαιοσύνης αποκάλυψε επίσης ότι η Λέουνγκ είχε συνάψει ερωτική σχέση και με έναν ακόμη πράκτορα του FBI, τον Γουίλιαμ Κλίβελαντ. Ο Σμιθ και η Λέουνγκ συνελήφθησαν το 2003.

Τελικά, και οι δύο δήλωσαν ένοχοι για ψευδείς δηλώσεις και όχι για κατηγορίες κατασκοπείας.

Μαρία Μπούτινα / Φωτογραφία AP

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Μαρία Μπούτινα και Πολ Έρικσον: Η ρωσική επιρροή μέσω προσωπικών σχέσεων

Στο επίκεντρο μιας άλλης υπόθεσης, αυτή τη φορά με ρωσικό ενδιαφέρον, βρέθηκαν η Μαρία Μπούτινα και ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός παράγοντας Πολ Έρικσον.

Η Μπούτινα, Ρωσίδα ακτιβίστρια που αργότερα ασχολήθηκε με την πολιτική, δήλωσε ένοχη το 2018 για συνωμοσία με σκοπό να ενεργήσει ως μη εγγεγραμμένη πράκτορας της ρωσικής κυβέρνησης στις ΗΠΑ.

Η σχέση της με τον Έρικσον βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας των αμερικανικών αρχών, καθώς οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι αξιοποίησε τον δεσμό τους για να αποκρύψει δραστηριότητες που αποσκοπούσαν στην προώθηση των ρωσικών συμφερόντων.

Αρχικά, η υπόθεση είχε συνδεθεί με ισχυρισμούς ότι η Μπούτινα αντάλλασσε σεξουαλικές σχέσεις με πολιτική πρόσβαση. Ωστόσο, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απέσυραν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, αναγνωρίζοντας ότι είχαν παρερμηνεύσει τα στοιχεία, σύμφωνα με το ABC News.

Παρέμεινε, ωστόσο, η κατηγορία ότι η προσωπική της σχέση με τον Έρικσον χρησιμοποιήθηκε για να διευκολύνει τη δράση της υπέρ της Μόσχας.

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H Κριστίν Φανγκ

Έρικ Σουόλγουελ και η Κινέζα Κριστίν Φανγκ

Μια ακόμη υπόθεση που προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον αφορά τον πρώην Δημοκρατικό βουλευτή Έρικ Σουόλγουελ και την Κριστίν Φανγκ, η οποία θεωρούνταν ύποπτη για σχέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Αποχαρακτηρισμένα αρχεία του FBI, που δημοσιοποιήθηκαν τον Αύγουστο του 2026, δείχνουν ότι ο Σουόλγουελ είχε αναγνωρίσει πως είχε σεξουαλικές επαφές με τη Φανγκ. Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο ίδιος περιέγραψε τις επαφές ως περιστασιακές, διευκρινίζοντας ότι οι δυο τους δεν είχαν υπάρξει ποτέ επίσημα ζευγάρι.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί αρχικά το 2020, όταν το Axios δημοσίευσε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η Φανγκ είχε προσεγγίσει πολιτικούς στην Καλιφόρνια, μεταξύ των οποίων και τον Σουόλγουελ. Σύμφωνα με τις τότε αναφορές, συμμετείχε στη συγκέντρωση χρημάτων για την προεκλογική εκστρατεία του και είχε βοηθήσει στην τοποθέτηση ασκούμενου στο γραφείο του.

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Αμερικανοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών είχαν αναφέρει τότε στο Axios ότι η Φανγκ αποκτούσε πρόσβαση σε πολιτικά πρόσωπα μέσω της συγκέντρωσης χρημάτων, της δικτύωσης, της προσωπικής γοητείας και των προσωπικών ή σεξουαλικών σχέσεων. Μάλιστα, φέρεται να είχε συνάψει τέτοιου είδους σχέσεις και με τουλάχιστον δύο δημάρχους στις Μεσοδυτικές Πολιτείες.

Το FBI δεν κατηγόρησε ποτέ τον Σουόλγουελ για παράνομη δραστηριότητα σε σχέση με τη γνωριμία του με τη Φανγκ, όπως επισημαίνει η «Washington Post».

O Αμερικανός Μπέντζαμιν Μπίσοπ / Φωτογραφία AP

Μπέντζαμιν Μπίσοπ - Η ερωτική σχέση και η διαρροή απόρρητων πληροφοριών

Σε αντίθεση με άλλες υποθέσεις, όπου οι αρχές διερεύνησαν κυρίως την πιθανότητα ξένης επιρροής, στην περίπτωση του Μπέντζαμιν Πιρς Μπίσοπ η διαρροή απόρρητων πληροφοριών αποδείχθηκε δικαστικά.

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Ο Μπίσοπ, πρώην αντισυνταγματάρχης του αμερικανικού στρατού και εργολάβος στον τομέα της άμυνας, δήλωσε ένοχος το 2014 για την αποκάλυψη διαβαθμισμένων πληροφοριών σε Κινέζα με την οποία διατηρούσε ερωτική σχέση, καθώς και για την παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων, και καταδικάστηκε σε περισσότερα από επτά χρόνια φυλάκισης. Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, είχε ανακτήσει, κατόπιν αιτήματος της συντρόφου του, μια διαβαθμισμένη φωτογραφία κινεζικού ναυτικού μέσου.

Οι υποθέσεις αυτές δεν έχουν όλες την ίδια βαρύτητα ούτε αποδεικνύουν ότι κάθε προσωπική σχέση με άτομο που συνδέεται με ξένη χώρα αποτελεί επιχείρηση κατασκοπείας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν αποδεδειγμένες διαρροές διαβαθμισμένων πληροφοριών, ενώ σε άλλες οι αρχές εξέτασαν υποψίες για πιθανή ξένη επιρροή ή απόκτηση πρόσβασης σε πολιτικά και επιχειρηματικά δίκτυα. Κοινός παρονομαστής, ωστόσο, ήταν οι φερόμενες «ερωτικές παγίδες» που στήθηκαν.