Ο Σεργκέι Λαβρόφ θα παραστεί στη σύνοδο των ΥΠΕΞ της G20 στις ΗΠΑ - iefimerida.gr

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, πρόκειται να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, με σκοπό να συμμετάσχει στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G20.

Η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι ο κ. Λαβρόφ «θα ηγηθεί της αποστολής μας στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G20», η οποία θα λάβει χώρα στην Ατλάντα.

Υπενθυμίζεται ότι η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στις 30 και 31 Οκτωβρίου. Όπως σημειώνει το ρωσικό υπουργείο εξωτερικών «η Συνάντηση θα δώσει την ευκαιρία να προωθηθούν οι προτάσεις της Ρωσίας για την ενίσχυση των θεμελίων ενός πολυπολικού κόσμου».