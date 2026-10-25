 Σερβία: Μεγάλη η προσέλευση στις κάλπες -Ψήφισε το 41% των εγγεγραμμένων μέχρι τη 1 το μεσημέρι - iefimerida.gr
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Σερβία: Μεγάλη η προσέλευση στις κάλπες -Ψήφισε το 41% των εγγεγραμμένων μέχρι τη 1 το μεσημέρι

σερβία εκλογές
Εκλογές στη Σερβία / Φωτογραφία: ΑΡ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μεγάλη συμμετοχή καταγράφεται στις βουλευτικές εκλογές στη Σερβία.

Μέχρι τη 1 το μεσημέρι ψήφισε το 41% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους. Το ποσοστό αυτό σε σύγκριση με τις εκλογές του 2023 είναι μεγαλύτερο κατά δεκαπέντε ποσοστιαίες μονάδες, αναφέρει η ΜΚΟ CRTA που έχει παρατηρητές σε όλα τα εκλογικά τμήματα.

Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP

Από νωρίς το πρωί σχηματίζονται ουρές έξω από τα εκλογικά τμήματα. Η οργάνωση αυτή καταγγέλλει παρατυπίες στο 16% των εκλογικών τμημάτων, κυρίως περιπτώσεις εξαγοράς ψήφων. Οι παρατηρητές του ΟΑΣΕ ανέφεραν ότι δεν εφαρμόστηκαν πλήρως όλες οι συστάσεις που έγιναν στην κυβέρνηση για τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Οι κάλπες των βουλευτικών εκλογών θα κλείσουν στις 20:00 τοπική ώρα και τα πρώτα ενδεικτικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά τις 22:00 η ώρα.

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