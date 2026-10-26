Θολό τοπίο μετά το τέλος Βούτσιτς στη Σερβία -Οι τρεις πιθανοί πρωθυπουργοί μετά τη νίκη της Φοιτητικής Λίστας - iefimerida.gr

Η Σερβία γυρίζει σελίδα στην ιστορία της, καθώς η Φοιτητική Λίστα ανέτρεψε τον μακροχρόνιο ηγέτη της χώρας, Αλεξάντραρ Βούτσιτς.



Σύμφωνα με την μη κυβερνητική οργάνωση αναφοράς Cesid και με βάση δείγμα που εκπροσωπεί το 96% των ψήφων, η λίστα των φοιτητών εξασφάλισε το 52,9% των ψήφων, έναντι 38,8% για το απερχόμενο κυβερνών Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα, σύμφωνα με τα προσωρινά ανεπίσημα αποτελέσματα που δόθηκαν σήμερα στην δημοσιότητα. Το ποσοστό αυτό εξασφαλίζει 140 έδρες στην 250μελή σερβική βουλή, έναντι 103 εδρών για την παράταξη του Βούτσιτς.



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Η συμμετοχή στην χθεσινή ψηφοφορία των πρόωρων βουλευτικών εκλογών είναι 69,3%.



Το φοιτητικό κίνημα κατέβηκε στις εκλογές με υποψηφίους από ένα ευρύ φάσμα της σερβικής κοινωνίας, χωρίς να έχει φοιτητές στα ψηφοδέλτια. Αυτή ήταν μια στρατηγική κίνηση από την πλευρά του κινήματος, καθώς εκτιμήθηκε οι ψηφοφόροι δεν θα ψήφιζαν πρόσωπα με ελάχιστη εμπειρία ζωής.



Πρόβλεψη των ανεξάρτητων εταιρειών δημοσκοπήσεων CeSID και Ipsos, 140 άτομα από τον κατάλογο έχουν κερδίσει έδρες στο κοινοβούλιο. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο πρώην αστέρας του μπάσκετ Ντέγιαν Μποντιρόγκα (24ος στον κατάλογο), ο διάσημος ηθοποιός Τιχόμιρ Στάνιτς (8ος), ο τραγουδιστής όπερας Νικόλα Μίκιτς (46ος), ο πρώην διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας Ντέγιαν Σόσκιτς (27ος) και ένας αρκετά μεγάλος αριθμός καθηγητών.

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Ποιος θα είναι ο νέος πρωθυπουργός της Σερβίας -Οι τρεις πιθανοί υποψήφιοι

Ωστόσο, το ερώτημα της επόμενης ημέρας παραμένει ένα: Ποιος θα είναι ο νέος πρωθυπουργός της Σερβίας;



Η Φοιτητική Λίστα, η οποία δεν έχει εμφανείς ηγέτες και τα μέλη της δεν είναι συνηθισμένα στην πολιτική, είχε προσελκύσει αντικυβερνητικούς ψηφοφόρους σε όλη τη Σερβία.



Αποφάσισε να καταρτίσει υποψηφίους για το κοινοβούλιο των 250 μελών από όλη τη σερβική κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων γιατρών, ηθοποιών, ακαδημαϊκών και αθλητικών προσωπικοτήτων.



Επικεφαλής υποψήφιος ήταν Ιλίγια Σρντάνοβιτς, καθηγητής καρδιολογίας στο Νόβι Σαντ, ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν θα είναι η πρώτη επιλογή για υποψήφιος πρωθυπουργός. Το BBC, δε, σχολιάζει ότι δεν θεωρείται πραγματικά πιθανός πρωθυπουργός.



Φωτογραφία: Photo/Petr David Josek

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Ερωτηθείς πριν από τις εκλογές εάν είναι υποψήφιος για πρωθυπουργός, απάντησε , ότι αυτή η λίστα έχει «περισσότερους από έναν υποψήφιους για όλες τις θέσεις» στην κυβέρνηση, επειδή έχει «τέτοιες δυνατότητες, δύναμη, ισχύ σε έναν ευρύ κύκλο μεγάλου αριθμού επαγγελματιών».



Γεννημένος το 1970 στο Νόβι Σαντ, ο Σρντάνοβιτς χτίσε την καριέρα του στον τομέα της ιατρικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας πριν εμπλακεί στην πολιτική ζωή της χώρας. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές και τις ειδικεύσεις του στην ιατρική, υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή το 2012, ενώ από το 2018 αποτελεί μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού της Ιατρικής Σχολής του Νόβι Σαντ.



Η πολιτική του δράση απέκτησε νέα διάσταση μετά τη δημόσια υποστήριξή του στις φοιτητικές διαμαρτυρίες κατά της διαφθοράς. Τον Σεπτέμβριο του 2026, παρουσιάστηκε ως ηγέτης του ανεξάρτητου «Φοιτητικού Λίστας», καθιστώντας τον μία από τις αντιπροσωπευτικές μορφές του κινήματος που απαιτεί ριζικές αλλαγές στη λειτουργία των σερβικών θεσμών.



Ο Σρντάνοβιτς χαρακτήρισε τη νεότερη γενιά ως σημαντική δύναμη αλλαγής στη Σερβία, επαινώντας τη συμμετοχή των φοιτητών στις διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς και τα αιτήματά τους για πιο υπεύθυνους θεσμούς.



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Εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως ομιλητής σε φοιτητικές συγκεντρώσεις στο Βελιγράδι τον Μάιο του 2026, ενώ η υποστήριξή του προς τις διαδηλώσεις είχε ξεκινήσει από τα πρώτα στάδια



Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, το όνομα του Ντέγιαν Σόσκιτς έχει αναφερθεί για την θέση του πρωθυπουργού. Έχει μιλήσει ανοιχτά για τις μεταρρυθμίσεις που θα πραγματοποιούσε στην οικονομία, ενώ έχει δεχτεί ευρεία κριτική από τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης.



Ο Ντέγιαν Σόσκιτς, καθηγητής στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και πρώην διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας, θεωρείται το επικρατέστερο πρόσωπο για την πρωθυπουργία της Σερβίας.



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«Είμαι περήφανος για τους φοιτητές που μας έφεραν σε αυτή την ιστορική κατάσταση στην οποία η Σερβία απελευθερώθηκε, στην οποία η Σερβία έχει την ευκαιρία να γίνει ξανά μια δημοκρατική και ελεύθερη κοινωνία», δήλωσε σύμφωνα με το Euronews.

Ο Σόσκιτς διορίστηκε διοικητής της εθνικής τράπεζας της Σερβίας το 2010 και πριν από αυτή τη θέση, είχε διατελέσει ειδικός σύμβουλος χρηματοπιστωτικών αγορών στην Εθνική Τράπεζα της Γιουγκοσλαβίας, σύμβουλος οικονομικής πολιτικής στο Κέντρο Πολιτικής και Νομικών Συμβουλών της ΕΕ (από το 2002 έως το 2003), καθώς και μέλος του Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας (από το 2003 έως το 2004) και πρόεδρος έως τις 28 Ιουλίου 2010.



Ο Σόσκιτς έχει αμφισβητήσει επανειλημμένα την οικονομική πολιτική των κυβερνήσεων Βούτσιτς. Στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, σε συνέντευξή του στο N1, υποστήριξε ότι το δημόσιο χρέος της Σερβίας είχε αυξηθεί δραματικά από το 2012 χωρίς αντίστοιχη βελτίωση στην οικονομία. Επέκρινε επίσης τη διαφάνεια των δημόσιων έργων και την κατάσταση των θεσμών.



Ο ίδιος ο Βούτσιτς, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, είχε επιτεθεί στον Σόσκιτς υποστηρίζοντας ότι οι φοιτητές τον κρύβουν επειδή ντρέπονται γι αυτόν. «Θα μπορούσα να μιλήσω πολύ για τους αντιπάλους μας, αλλά δεν χρειάζεται, θα το κάνω μόνο σε μία πρόταση. Ξέρετε, ο υποψήφιος πρωθυπουργός τους, τον οποίο κρύβουν επειδή ντρέπονται γι' αυτόν, αυτός ο Σόσκιτς, κατέστρεψε το δηνάριό μας και την Εθνική Τράπεζα» είχε πει όπως ανέφερε η kurir.

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To Reuters, εκτός του Σρντάνοβιτς και του Σόσκιτς, αναφέρει μεταξύ των εξέχοντων προσωπικοτήτων της Φοιτητικής Λίστας, τον Ράντομιρ Σάιτσιτς, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, ο οποίος μίλησε εκ μέρους των φοιτητών μετά τη νίκη τους.



Φωτογραφία: chem.bg

«Αγαπητή Σερβία, απόψε ακούγεται η φωνή του λαού», δήλωσε Σάιτσιτς, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, μιλώντας εκ μέρους των φοιτητών στα κεντρικά τους γραφεία. «Απόψε γιορτάζουμε τη νίκη, αύριο χτίζουμε το μέλλον», πρόσθεσε.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Danas, o Σάιτσιτς από την αρχή, υποστήριξε τα αιτήματα και τις διαμαρτυρίες των φοιτητών και καταδίκασε επανειλημμένα την αστυνομική βαρβαρότητα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Είναι διακεκριμένος Σέρβος χημικός, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου και τακτικό μέλος της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών.



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Σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, από όπου αποφοίτησε το 1983, ενώ ολοκλήρωσε το διδακτορικό του το 1992. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταδιδακτορικές σπουδές στη Γαλλία, στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (CNRS). Από το 2002 είναι τακτικός καθηγητής Οργανικής Χημείας, με επιστημονικό έργο στην οργανική σύνθεση και τη φαρμακευτική χημεία.



Τώρα, η Φοιτητική Λίστα αντιμετωπίζει το πιο δύσκολο κομμάτι του παζλ, καθώς καλείται να δημιουργήσει ένα λειτουργικό πολιτικό κατεστημένο, σχηματίζοντας κυβέρνηση και διαμορφώνοντας πολιτικές.