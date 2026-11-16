Σεντζέν, η πόλη-θαύμα της Κίνας που δεν υπήρχε όταν ο Τραμπ ξεκινούσε την καριέρα του -Η νέα Σίλικον Βάλεϊ, γεμάτη δισεκατομμυριούχους

Η Σεντζέν, η τεχνολογική μητρόπολη της Κίνας που φιλοξενεί περισσότερους δισεκατομμυριούχους από οποιαδήποτε άλλη πόλη εκτός της Νέας Υόρκης, ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Ντόναλντ Τραμπ.



Ο Τραμπ θα γίνει ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που επισκέπτεται την πόλη, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Εκεί, ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, αναμένεται να του παρουσιάσει ένα χαρακτηριστικό δείγμα της σύγχρονης Κίνας: μία πόλη που έχει στο επίκεντρο στρατηγικό σχεδιασμό υψηλού επιπέδου, ραγδαία τεχνολογική πρόοδο και ταχεία δημιουργία πλούτου.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε απόσταση αναπνοής από το Χονγκ Κονγκ, η Σεντζέν θεωρείται η κινεζική απάντηση στη Σίλικον Βάλεϊ. Η Σεντζέν είναι η απόλυτη φουτουριστική πόλη, που αποτελεί έδρα για τεχνολογικούς κολοσσούς και διαθέτει τον ταχύτερο υπερυπολογιστή στον κόσμο.

Παράλληλα, αποτελεί μία από τις πόλεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης Ουάσιγκτον και Πεκίνου για την πρόσβαση σε πρώτες ύλες, προηγμένα μικροτσίπ και αγορές.

© Shutterstock

Η πόλη-θαύμα της Κίνας

Με πληθυσμό 18 εκατομμυρίων κατοίκων, η πόλη χαρακτηρίζεται από τους ντόπιους «θαύμα». Μέσα σε μόλις τέσσερις δεκαετίες μεταμορφώθηκε από έναν τόπο με μαγκρόβια δάση και υγροτόπους σε μια λαμπερή μητρόπολη, με περισσότερους ουρανοξύστες από τη Νέα Υόρκη και το πέμπτο ψηλότερο κτίριο στον κόσμο, το Ping An Finance Centre.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δημοσιογράφος του CNN Σίλβι Τζουάνγκ δίνει μια εικόνα της κινέζικης μητρόπολης. Περιγράφει ότι όλα γύρω μοιάζουν ολοκαίνουργια. Αυτόνομα ηλεκτρικά ταξί κινούνται αθόρυβα, ενώ drones πετούν τριγύρω παραδίδοντας ζεστά γεύματα και παγωμένους καφέδες. Σφαιρικές κατασκευές κρέμονται από δέντρα συλλέγοντας ηλιακή ενέργεια και φωτίζουν τους δρόμους τη νύχτα. Στα αναρίθμητα καλαίσθητα καφέ, νέοι άνθρωποι -ο μέσος όρος ηλικίας στην Σεντζέν είναι μόλις 32 έτη- συζητούν με θέρμη τρόπους για να αυξήσουν τα εισοδήματά τους, ενώ κομψοί γονείς μέσης ηλικίας συζητούν για το πού θα στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν στο εξωτερικό.

© Shutterstock

Όπως τονίζει η δημοσιογράφος, πριν από 50 χρόνια, όταν ο φιλόδοξος νεαρός Τραμπ υπέγραφε την πρώτη του συμφωνία ακινήτων στο Μανχάταν, η Σεντζέν η πόλη δεν υπήρχε. Στη θέση βρίσκονταν μια φτωχή αγροτική περιοχή, όπου οι κάτοικοι δυσκολεύονταν να εξασφαλίσουν ακόμη και τα απαραίτητα για το τραπέζι.

Η αλλαγή ξεκίνησε όταν ο τότε ηγέτης της Κίνας, Ντενγκ Σιαοπίνγκ, επιχείρησε να απελευθερώσει την οικονομία της απομονωμένης και φτωχής χώρας του, η οποία εξακολουθούσε να προσπαθεί να ανακάμψει από το τραύμα της δεκαετούς Πολιτιστικής Επανάστασης. Ο πατέρας του σημερινού προέδρου, Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος τότε ήταν κυβερνήτης της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ όπου υπάγεται η Σεντζέν, πρότεινε στον Ντενγκ να χρησιμοποιήσει ορισμένες πόλεις στις νότιες ακτές της Κίνας ως πεδία δοκιμών για την εφαρμογή αρχών της ελεύθερης αγοράς, με στόχο την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Σεντζέν επιλέχθηκε λόγω της γειτνίασής της με το Χονγκ Κονγκ. Η κυβέρνηση προσέφερε οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση ταλαντούχων εργαζομένων και επιχειρηματιών. Ανάμεσά τους ήταν οι παππούδες της Τσεν Ντάγιαο, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν εκεί το 1983. Τότε, η Σεντζέν «ήταν αρκετά υποβαθμισμένη», δήλωσε στο CNN η 33χρονη επίκουρη καθηγήτρια πανεπιστημίου. Ωστόσο, δεν ήταν οι μόνοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αυτού του «φυτώριου» ελεύθερης αγοράς.



Το 1987 ο Ρεν Τζενγκφέι ίδρυσε τη Huawei, αξιοποιώντας έναν νέο νόμο που επέτρεπε για πρώτη φορά σε ερευνητές να δημιουργούν τις δικές τους επιχειρήσεις. Μία δεκαετία αργότερα ο Γουάνγκ Τσουανφού δημιούργησε την BYD, η οποία ξεπέρασε πέρυσι την Tesla και έγινε ο μεγαλύτερος πωλητής ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως. Στη Σενζέν έχουν, επίσης, την έδρα τους ο κολοσσός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Tencent και η DJI, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής drones στον κόσμο.



Το 1990 η πόλη απέκτησε το πρώτο εστιατόριο McDonald's στην Κίνα, γεγονός που θεωρήθηκε ορόσημο για το άνοιγμα της χώρας στη Δύση.

© AP Photo / Ng Han Guan

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι περσινές προσκλήσεις για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) εξήραν την εντυπωσιακή πορεία της πόλης. «Τις τελευταίες δεκαετίες, η Σεντζέν μεταμορφώθηκε από ένα υπανάπτυκτο, μικρό ψαροχώρι σε μια σύγχρονη διεθνή μητρόπολη», ανέφεραν, χαρακτηρίζοντας αυτό το επίτευγμα «θαύμα».



Η ταχύτητα της ανάπτυξής της αποδίδεται, σύμφωνα με παρατηρητές, και στο συγκεντρωτικό πολιτικό σύστημα της Κίνας, καθώς οι αποφάσεις λαμβάνονται από την κορυφή της εξουσίας.

Η Σεντζέν πόλος έλξης για ξένους τουρίστες, αλλά και μόνιμους κατοίκους

Παράλληλα, η Σενζέν εξελίσσεται σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό για ξένους και κατατάσσεται στη δεύτερη θέση πίσω από τη Σαγκάη. Το 2025 περισσότεροι από δύο εκατομμύρια ξένοι τουρίστες διανυκτέρευσαν στην πόλη, σημειώνοντας αύξηση 70% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Το 2026 οι επισκέπτες από το εξωτερικό ξεπέρασαν τα 6,6 εκατομμύρια, κυρίως από χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού. Στα νούμερα αυτά δεν περιλαμβάνονται, περισσότεροι από δέκα εκατομμύρια επισκέπτες από το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο που ταξίδεψαν εκεί το 2025.



Δυτικοί επισκέπτες που μίλησαν στο CNN περιγράφουν μια πόλη εξαιρετικά σύγχρονη, με έντονη παρουσία της υψηλής τεχνολογίας, αλλά και καθαρή, με εύκολες μετακινήσεις και χωρίς συνωστισμό ή εντάσεις παρά την πυκνή δόμηση και τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τσεν δηλώνει υπερήφανη που κατάγεται από τη Σεντζέν, κάτι σπάνιο σε μια πόλη που προσελκύει διαρκώς ανθρώπους από άλλες περιοχές. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι μετακομίζουν στη Σεντζέν από άλλα μέρη της Κίνας κάθε χρόνο. «Επειδή η Σεντζέν είναι μια τόσο νέα πόλη, έχεις την αίσθηση ότι όλα αλλάζουν με απίστευτους ρυθμούς. Το δίκτυο του μετρό επεκτείνεται συνεχώς, ενώ το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων αναβαθμίζεται διαρκώς ώστε τα τρένα να κινούνται γρηγορότερα», ανέφερε η Τσεν.

«Απλώς νιώθεις ότι εδώ τα πράγματα προχωρούν πάντα μπροστά».