Σεισμός στην Κολομβία: Θαύματα μέσα στα συντρίμμια, ψίθυρος έσωσε μωρό -Πάνω από 250 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι - iefimerida.gr

Μικρά θαύματα μέσα σε μια ανείπωτη τραγωδία αναζητούν οι διασώστες στην Κολομβία, καθώς συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις επιχειρήσεις στα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο καταστροφικός σεισμός των 7,4 βαθμών.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός έχει ξεπεράσει τους 250 νεκρούς, ενώ τουλάχιστον 1.600 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και εκατοντάδες κτίρια έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που πιστεύεται ότι βρίσκονται ζωντανοί κάτω από τα ερείπια.

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Η ελπίδα αναπτερώθηκε στην Κάλι όταν οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή μια 31χρονη γυναίκα, σχεδόν 30 ώρες μετά την κατάρρευση της πενταώροφης πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Η επιχείρηση ήταν εξαιρετικά δύσκολη και διήρκεσε περίπου 16 ώρες. Οι διασώστες χρειάστηκε να προχωρήσουν σε βάθος επτά έως οκτώ μέτρων μέσα σε έναν τεράστιο όγκο από μπάζα και μπετόν για να φτάσουν στη γυναίκα.

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Ο πυροσβέστης Σαντιάγο Σάντσες δήλωσε ότι η κατάσταση της 31χρονης ήταν «καλή, με δεδομένες τις περιστάσεις».

Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι ακόμη περίπου 24 άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον δύο από αυτούς θεωρείται πως είναι ζωντανοί. Για τους διασώστες, κάθε λεπτό είναι πλέον κρίσιμο.

Ένας ψίθυρος μέσα στα συντρίμμια έσωσε ένα μωρό

Μια ακόμη συγκλονιστική διάσωση σημειώθηκε στην Κάλι, όταν ένας κάτοικος άκουσε μια αχνή φωνή μέσα στα συντρίμμια ενός κτιρίου.

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Ο Μπράιαν Οσόριο Ζουλουάγα επέστρεφε με τη μοτοσικλέτα του στο σπίτι του όταν είδε την πολυκατοικία La Torre del Limonar να έχει καταρρεύσει. Πλησίασε στα ερείπια και άρχισε να φωνάζει, ζητώντας από τους υπόλοιπους να κάνουν ησυχία.

Τότε άκουσε έναν σχεδόν ανεπαίσθητο ψίθυρο.

«Ναι, είμαι εδώ. Είμαι με ένα μωρό», ακούστηκε μια φωνή.

Ο Οσόριο και ακόμη επτά άνθρωποι άρχισαν να απομακρύνουν τα συντρίμμια με τα χέρια. Μια τεράστια πλάκα από μπετόν όμως έκλεινε τον δρόμο. Όλοι μαζί προσπάθησαν να τη σηκώσουν, ενώ άλλοι απομάκρυναν γρήγορα τα μπάζα για να ανοίξουν δίοδο προς το βρέφος.

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Όταν τελικά έφτασαν κοντά του, είδαν το κεφάλι του μωρού να προβάλλει μέσα από τα συντρίμμια. Το παιδί δυσκολευόταν να αναπνεύσει, όμως μόλις άρχισαν να το απεγκλωβίζουν άρχισε να κλαίει και να αναπνέει κανονικά.

Το αγόρι παραδόθηκε σε αστυνομικό και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, ενώ λίγο αργότερα οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν και τον άνδρα που βρισκόταν μαζί του.

«Κανένας άνθρωπος μόνος του δεν θα μπορούσε να σηκώσει αυτό το κομμάτι των συντριμμιών. Ήταν τόσο, τόσο βαρύ», περιέγραψε ο Οσόριο, αποδίδοντας τη διάσωση στη συνεργασία όλων όσοι έσπευσαν να βοηθήσουν.

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Πάνω από 100 μετασεισμοί -Η μάχη με τις 72 ώρες

Ο σεισμός σημειώθηκε τη Δευτέρα στις 07:34 τοπική ώρα, κοντά στη Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στον δυτικό νομό Τσοκό, σε βάθος περίπου 103 χιλιομέτρων.

Ήταν ο ισχυρότερος σεισμός που έχει πλήξει την Κολομβία τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία και έγινε αισθητός ακόμη και σε γειτονικές χώρες, όπως ο Ισημερινός, ο Παναμάς και η Βενεζουέλα.

Στην Κάλι, την Περέιρα, τη Μανισάλες και την Κιβδό καταγράφονται οι μεγαλύτερες καταστροφές. Ολόκληρες γειτονιές έχουν μετατραπεί σε σωρούς από συντρίμμια, ενώ αυτοκίνητα έχουν καταπλακωθεί από τοίχους και όγκους μπετόν.

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Οι διασώστες, μαζί με εθελοντές, στρατιωτικούς, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και βαριά μηχανήματα, δίνουν μάχη με τον χρόνο.

Οι πρώτες 48 έως 72 ώρες θεωρούνται κρίσιμο χρονικό διάστημα για τον εντοπισμό ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί ζωντανοί. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει ένα απόλυτο χρονικό όριο: έχουν καταγραφεί περιπτώσεις ανθρώπων που επιβίωσαν για πολύ περισσότερο κάτω από τα ερείπια, ανάλογα με τις συνθήκες, την πρόσβαση σε αέρα και νερό, αλλά και την κατάσταση της υγείας τους.

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Στην Κολομβία, οι διασώστες σταματούν συχνά τα μηχανήματα και ζητούν από τους συγκεντρωμένους να κάνουν απόλυτη ησυχία. Η παραμικρή φωνή, ένας χτύπος ή ακόμη και ένας ψίθυρος μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει ένας ακόμη άνθρωπος που περιμένει να σωθεί.

Στην Περέιρα, πολλοί κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα σε πάρκα και στους δρόμους, φοβούμενοι τους δεκάδες μετασεισμούς που ακολούθησαν.

«Τα χάσαμε όλα, αλλά είμαστε ζωντανοί», είπε ένας 23χρονος κάτοικος, ο οποίος πέρασε τη νύχτα σε πάρκο μαζί με τη σύντροφό του και τον επτά μηνών γιο τους.

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Για άλλους, όμως, η αναζήτηση αγαπημένων προσώπων έχει μετατραπεί ήδη σε θρήνο.

«Η θεία μου ζούσε εδώ. Είναι κάτω από τα συντρίμμια», είπε ένας άνδρας μπροστά από ένα κατεστραμμένο κτίριο, δηλώνοντας αποφασισμένος να παραμείνει στο σημείο μέχρι να βρεθεί η συγγενής του.

Στα νοσοκομεία της Κάλι η κατάσταση είναι επίσης δραματική, καθώς τμήματα εγκαταστάσεων υπέστησαν ζημιές και γιατροί αναγκάστηκαν να μεταφέρουν ασθενείς ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους.

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Διεθνής βοήθεια στην Κολομβία

Μπροστά στο μέγεθος της καταστροφής, η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν οικονομική βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε τους δορυφόρους της υπηρεσίας Copernicus, προκειμένου να συνδράμει τις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης.

Μηνύματα αλληλεγγύης έστειλαν επίσης ο πάπας Λέων ΙΔ΄ και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

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Την ίδια ώρα, σε ορισμένες περιοχές επιβλήθηκαν νυχτερινοί περιορισμοί κυκλοφορίας για την αποτροπή λεηλασιών, ενώ πολίτες οργανώνονται αυθόρμητα για να προσφέρουν νερό και τρόφιμα στους σεισμόπληκτους και στους διασώστες.

Η Κολομβία μετρά τις πληγές της, όμως μέσα στην καταστροφή οι εικόνες ανθρώπων που σχηματίζουν αλυσίδες, σηκώνουν με τα χέρια τους τόνους από μπάζα και σκάβουν ακόμη και με γυμνά χέρια κρατούν ζωντανή την ελπίδα.

Και όσο υπάρχουν φωνές που μπορούν να ακουστούν κάτω από τα συντρίμμια, η επιχείρηση δεν σταματά.

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Κάθε ψίθυρος μπορεί να σημαίνει μια ακόμη ζωή.﻿