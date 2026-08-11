Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: «Βρυχάται» το ηφαίστειο Πουρασέ -Τέφρα και αέρια, έκλεισε αεροδρόμιο [βίντεο] - iefimerida.gr

Έντονη δραστηριότητα στο ηφαίστειο, ενώ η Κολομβία μετρά τις πληγές της από τον ισχυρό σεισμό – Οι επιστήμονες αποκλείουν άμεση σύνδεση των δύο φαινομένων

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας διευκρινίζει πως η αυξημένη δραστηριότητα του ηφαιστείου Πουρασέ, με σεισμικότητα και εκπομπές αερίων, προϋπήρχε του πρόσφατου ισχυρού σεισμού και δεν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ των δύο φαινομένων.

Το ηφαίστειο τέθηκε σε πορτοκαλί συναγερμό μετά από πέντε εκπομπές τέφρας, με την υψηλότερη στήλη να φτάνει τα 700 μέτρα. Καταγράφεται συνεχής ηφαιστειακός τρόμος και αυξημένες εκπομπές διοξειδίου του θείου, υποδηλώνοντας σημαντικές μεταβολές.

Η ηφαιστειακή τέφρα προκάλεσε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου Γκιγιέρμο Λεόν Βαλένθια στην Ποπαγιάν, καθώς αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τους κινητήρες των αεροσκαφών και περιορίζει σημαντικά την ορατότητα των πιλότων.

Οι επιστήμονες συνεχίζουν την εντατική παρακολούθηση του ηφαιστείου, το οποίο είχε την τελευταία του μεγάλη έκρηξη το 1977. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες και να αποφεύγουν τις ζώνες γύρω από τον κρατήρα.

Την ώρα που η Κολομβία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις καταστροφικές συνέπειες του σεισμού των 7,4 Ρίχτερ, το ηφαίστειο Πουρασέ παρουσίασε έντονη δραστηριότητα, εκτοξεύοντας τέφρα και αέρια.

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Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας (SGC), ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στον σεισμό και την έξαρση του ηφαιστείου.

Το Πουρασέ παρουσίαζε αυξημένη σεισμική δραστηριότητα, εκπομπές αερίων και τέφρας ήδη πριν από τον σεισμό.

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Πέντε εκπομπές τέφρας – Πορτοκαλί συναγερμός

Η SGC κατέγραψε πέντε εκπομπές τέφρας από τις 9 έως τις 10 Αυγούστου, με την υψηλότερη στήλη να φτάνει περίπου τα 700 μέτρα πάνω από την κορυφή του ηφαιστείου.

Παράλληλα, καταγράφεται συνεχής ηφαιστειακός τρόμος, ενώ οι εκπομπές διοξειδίου του θείου παραμένουν αυξημένες. Οι αρχές διατηρούν το Πουρασέ σε πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού, που σημαίνει σημαντικές μεταβολές στη δραστηριότητά του και ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης, χωρίς να σημαίνει ότι επίκειται έκρηξη.

Η τέφρα έφερε προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίου

Η ηφαιστειακή τέφρα επηρέασε και τις αερομεταφορές, καθώς οι αρχές ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία του αεροδρομίου Γκιγιέρμο Λεόν Βαλένθια στην Ποπαγιάν.

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Η τέφρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους κινητήρες των αεροσκαφών και να περιορίσει την ορατότητα, γι' αυτό και οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Το Πουρασέ αποτελεί μέρος της ηφαιστειακής αλυσίδας Los Coconucos και βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Φυσικό Πάρκο Πουρασέ. Η τελευταία σημαντική έκρηξή του σημειώθηκε το 1977, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί μεταβολές στη δραστηριότητά του.

Οι επιστήμονες συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά το ηφαίστειο, ενώ οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες και να αποφεύγουν τις περιορισμένες ζώνες γύρω από τον κρατήρα.