Σεισμός στην Κολομβία: Η Παγκόσμια Τράπεζα έστειλε έκτακτη βοήθεια ύψους 200 εκατ. δολαρίων - iefimerida.gr

Η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατέβαλε έκτακτη βοήθεια 200 εκατ. δολαρίων για να στηρίξει την κυβέρνηση της Κολομβίας, έπειτα από τον φονικό σεισμό που άφησε πίσω του τουλάχιστον 265 νεκρούς.

«Η Παγκόσμια Τράπεζα εκταμίευσε στις 13 Αυγούστου έκτακτη βοήθεια 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο όμιλος άρχισε επίσης ταχεία μελέτη για να καθορίσει το κόστος από τον σεισμό ώστε να βοηθήσει την κυβέρνηση να έχει μια πρώτη εκτίμηση για τον οικονομικό αντίκτυπο του σεισμού», υπογράμμισε το διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει την έδρα του στην Ουάσιγκτον.

ΑΠΕ-ΜΠΕ