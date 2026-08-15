Σεισμός στην Κολομβία: Συνεχίζεται η αναζήτηση των εκατοντάδων αγνοουμένων, θρήνος πάνω από τα συντρίμμια - iefimerida.gr

Παρά το ότι οι πιθανότητες επιβίωσης θεωρείται πως έχουν μειωθεί δραματικά, αν δεν έχουν εκμηδενιστεί, επαγγελματίες και εθελοντές διασώστες συνεχίζουν να ψάχνουν στα βουνά από συντρίμμια στην Κολομβία τους εκατοντάδες αγνοούμενους του σεισμού της Δευτέρας, που άφησε πίσω, σύμφωνα με τον νέο πρόεδρο της χώρας, κατάσταση που παραπέμπει στην «Αποκάλυψη».

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Πολλοί πιάνονται από την ελπίδα πως μπορούν ακόμα να βρεθούν ζωντανοί και να σωθούν οι δικοί τους άνθρωποι, την έκτη ημέρα των επιχειρήσεων έρευνας.

Μηχανήματα έργου έχουν αρχίσει τα τελευταία 24ωρα να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες του σεισμού 7,4 βαθμών που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, του φονικότερου στην Κολομβία από την αρχή του αιώνα.

Κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό, η σεισμική δόνηση, που έπληξε κυρίως τις ακτές της χώρας στον Ειρηνικό ωκεανό και τομέα όπου παράγεται καφές, στα δυτικά, στοίχισε τη ζωή σε 287 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους σχεδόν 4.000.



Η κατάσταση θυμίζει «την Αποκάλυψη», είπε ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια στην Περέιρα, μια από τις πόλεις που υπέστησαν τα πιο σκληρά χτυπήματα.

Έκανε επισκέψεις-αστραπές σε πληγείσες περιοχές και υποσχέθηκε βοήθεια, ιδίως στην καταβολή ενοικίων όσων έμειναν άστεγοι και θα χρειαστούν νέα σπίτια.

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Ο πρόεδρος της «σκληρής» δεξιάς, που έκανε προεκλογική εκστρατεία υποσχόμενος δραστικές περικοπές των δημοσίων δαπανών και καταφερόμενος συχνά-πυκνά κατά των «ελίτ», έκανε λόγο για «σχέδιο Μάρσαλ» στην περιοχή, από τις πιο φτωχές της Κολομβίας, που ήταν «εγκαταλελειμμένη στην τύχη της» από αυτόν που παρουσίασε ως υδροκεφαλισμό του «κεντρικού κράτους».

Ο νέος πρόεδρος, που ανέλαβε την εξουσία μόλις μια εβδομάδα νωρίτερα, βρέθηκε αντιμέτωπος με απροσδόκητη, τεράστια κρίση.

Έχασε τη ζωή του λίγο πριν το γάμο του

Την Παρασκευή το πρωί, ο Ερνάν Χιράλδο ήθελε να πιστεύει πως θα βρεθεί ζωντανό το παιδί του, ο Χουάν Φελίπε, 24 ετών, που ετοιμαζόταν για τον γάμο του την Κυριακή. Το πτώμα του νεαρού εντοπίστηκε μερικές ώρες αργότερα, το απόγευμα.

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Στην Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τμήμα του νεκροτομείου έχει καταρρεύσει.

Τα πτώματα μεταφέρονται στην Παλμίρα, κάπου 30 χιλιόμετρα μακριά, σε νεκροτομείο οι δυνατότητες υποδοχής του οποίου ενισχύθηκαν εκτάκτως.

Περίπου είκοσι άνθρωποι περίμεναν νέα για τους δικούς τους, αγνοούμενους ή νεκρούς. Ανάμεσά τους η Λορένα Λεόν, που πήγε να αναγνωρίσει τα πτώματα τριών εξαδέλφων της. Βρέθηκαν προχθές Πέμπτη, αγκαλιασμένες, κάτω από τραπέζι.

Η διεθνής βοήθεια στην Κολομβία

Σε διεθνές επίπεδο, διάφορες χώρες, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, ιστορικός σύμμαχος της Κολομβίας, έχουν ανακοινώσει τη χορήγηση βοήθειας στο κράτος της Λατινικής Αμερικής.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε νέα προσφορά οικονομικής βοήθειας στη χώρα, άλλων 11 εκατομμυρίων δολαρίων, αυξάνοντας το σύνολο της συνεισφοράς των ΗΠΑ στα 26,5 εκατομμύρια.

Η Παγκόσμια Τράπεζα σκοπεύει να εκταμιεύσει από την πλευρά της 200 εκατομμύρια δολάρια για να διανεμηθεί βοήθεια κι έχει αρχίσει μελέτη των συνεπειών του σεισμού, που άφησε βαθύ τραύμα στον πληθυσμό.