Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Ινδονησία -Πρώτες εκτιμήσεις για καταρρεύσεις σπιτιών και τραυματίες - iefimerida.gr

Δυνατός σεισμός έπληξε την Ινδονησία κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας ζημιές σε δεκάδες σπίτια και τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους.



Η δόνηση μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης σε θαλάσσιο χώρο στην Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS).

Δύο χωριά στο μικρό νησί Αντονάρα ένιωσαν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, με περισσότερα από 100 σπίτια να έχουν υποστεί ζημιές και τουλάχιστον 20 άτομα να έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον τοπικό αξιωματούχο Ισμαήλ Ντάτον Μπαν.