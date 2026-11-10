 Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στη Γουατεμάλα -Πυκνοί καπνοί στο ηφαίστειο Φουέγκο - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στη Γουατεμάλα -Πυκνοί καπνοί στο ηφαίστειο Φουέγκο

Πολίτες βγήκαν στους δρόμους της Γουατεμάλα μετά από δυνατή σεισμική δόνηση
Πολίτες βγήκαν στους δρόμους της Γουατεμάλα μετά από δυνατή σεισμική δόνηση / Φωτογραφία Χ
EΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΦΡΑΝΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Τρίτη στα ανοικτά των ακτών της Γουατεμάλας.

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), η δόνηση ήταν ιδιαίτερα αισθητή σε κτίρια της πρωτεύουσας, Πόλη της Γουατεμάλας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε έντονη δραστηριότητα στο ηφαίστειο Φουέγο (Volcán de Fuego), ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Κεντρικής Αμερικής.

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Οι τοπικές αρχές δεν είχαν εκδώσει, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αναφορές για σημαντικές υλικές ζημιές ή θύματα.

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Όπως ανακοίνωσε το USGS, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 43 χιλιόμετρα νότια της παράκτιας πόλης Πουέρτο Σαν Χοσέ, ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε στα 35 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός στο γειτονικό Ελ Σαλβαδόρ, το οποίο δήλωσε ότι δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι, καθώς και στη Νικαράγουα.

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