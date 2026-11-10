Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στη Γουατεμάλα -Πυκνοί καπνοί στο ηφαίστειο Φουέγκο - iefimerida.gr

Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Τρίτη στα ανοικτά των ακτών της Γουατεμάλας.

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), η δόνηση ήταν ιδιαίτερα αισθητή σε κτίρια της πρωτεύουσας, Πόλη της Γουατεμάλας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε έντονη δραστηριότητα στο ηφαίστειο Φουέγο (Volcán de Fuego), ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Κεντρικής Αμερικής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τοπικές αρχές δεν είχαν εκδώσει, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αναφορές για σημαντικές υλικές ζημιές ή θύματα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανακοίνωσε το USGS, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 43 χιλιόμετρα νότια της παράκτιας πόλης Πουέρτο Σαν Χοσέ, ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε στα 35 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός στο γειτονικό Ελ Σαλβαδόρ, το οποίο δήλωσε ότι δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι, καθώς και στη Νικαράγουα.