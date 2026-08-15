Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία -Τουλάχιστον 20 νεκροί, μεγάλες ζημιές, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Ο ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την ανατολική Ινδονησία νωρίς σήμερα το πρωί προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό τον οποίο ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Αρχικά, είχαν αναφερθεί δύο θάνατοι μετά τη σεισμική δόνηση 7,7 βαθμών που σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο βόρεια της νήσου Φλόρες, αλλά στη συνέχεια αυξήθηκαν σε πέντε και πλέον έχουμε 20 νεκρούς, ενώ υπάρχουν φόβοι για περισσότερα θύματα.

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Παράλληλα οι Αρχές προχώρησαν στην άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι, που είχε οδηγήσει στη σύσταση οι πολίτες παραθαλάσσιων περιοχών που κινδύνευαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς τομείς με υψηλότερο υψόμετρο.

«Προχωρήσαμε στην άρση (της προειδοποίησης για τσουνάμι), αλλά συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το επίπεδο της θάλασσας», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Ουιτζαγιάντο, διευθυντής του τμήματος σεισμών και τσουνάμι στην ινδονησιακή υπηρεσία μετεωρολογίας, κλιματολογίας και γεωφυσικής.