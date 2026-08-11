Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Πάνω από 220 νεκροί -Οι διασώστες αναζητούν επιζώντες στα ερείπια [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο αριθμός των νεκρών από τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,4 Ρίχτερ που έπληξε χθες την Κολομβία έχει ξεπεράσει τους 220, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες κάτω από τα ερείπια.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών της Κολομβίας, πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει πλήξει τη χώρα της Νότιας Αμερικής στον 21ο αιώνα.

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Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί της Δευτέρας, τοπική ώρα, και είχε μέγεθος 7,4 Ρίχτερ. Η δόνηση καταγράφηκε στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Μπογκοτά.

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224 νεκροί, 668 τραυματίες

Οι τοπικές αρχές αναφέρουν πλέον τουλάχιστον 224 νεκρούς, ενώ 668 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε κατά σχεδόν 100 μέσα σε μόλις 12 ώρες, από τους 169 νεκρούς που είχαν αναφερθεί προηγουμένως από τον κολομβιανό οργανισμό Asocapitales.

Συνολικά, 165 κτίρια έχουν καταρρεύσει και υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί περαιτέρω, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για ανθρώπους που ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια.

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Στην Περέιρα, πρωτεύουσα του σοβαρά πληγέντος διαμερίσματος Ρισαράλντα, οι Αρχές έχουν καταγράψει 66 νεκρούς. Στο διαμέρισμα Τσόκο, όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο, έχασαν τη ζωή τους ακόμη 13 άνθρωποι, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη. Στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, με πληθυσμό περίπου 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων, έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 85 νεκροί.

Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής

Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής, μετά από έκτακτη συνεδρίαση, ενώ ο πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέλα δήλωσε ότι θα επισκεφθεί την πληγείσα περιοχή.

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Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι 1.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας θα σταλούν στο Κάλι μέχρι την αυγή, έπειτα από αναφορές για λεηλασίες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε τις δορυφορικές της υπηρεσίες για την υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης. Προσφορές βοήθειας έφτασαν επίσης από τη Βραζιλία, το Ελ Σαλβαδόρ, την Ουκρανία, το Ισραήλ και τη γειτονική Βενεζουέλα, όπου περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους από διπλό σεισμό τον Ιούνιο.

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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «είναι έτοιμη να υποστηρίξει» τον λαό και την κυβέρνηση της Κολομβίας.

Ο Πάπας προσεύχεται μετά την «τραγωδία» του σεισμού

Ο Πάπας Λέων δήλωσε ότι είναι «βαθιά θλιμμένος» από την είδηση του σεισμού στην Κολομβία.

Σε επιστολή που απέστειλε μέσω της Επισκοπικής Συνόδου της Κολομβίας, ανέφερε ότι προσεύχεται «για την αιώνια ανάπαυση των νεκρών» και «υψώνει τις προσευχές του προς τον Κύριο για την ταχεία ανάρρωση όσων επλήγησαν από αυτή την τραγωδία».

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Στο μήνυμά του προς τις οικογένειες των θυμάτων, ο Ποντίφικας εξέφρασε επίσης την «ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι, με γενναιόδωρη αφοσίωση, εργάζονται στις προσπάθειες αναζήτησης, διάσωσης και παροχής βοήθειας προς τους πληγέντες».