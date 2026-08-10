Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Εκκενώθηκαν κτίρια, πληροφορίες για μεγάλες ζημιές -Εικόνες και βίντεο - iefimerida.gr

Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Κολομβία σήμερα στις 7:34 το πρωί, τοπική ώρα (15:34 ώρα Ελλάδας).

Αυτό ανέφερε το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το οποίο επισήμανε ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 115 χιλιομέτρων.

Ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε τη Δυτική Κολομβία και το γειτονικό Εκουαδόρ, αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα κτίρια.

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Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο μέτρησε τον σεισμό σε 7,1 βαθμούς και το εστιακό του βάθος περίπου στα 100 χλμ. Πρόσθεσε ότι δεν εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι.

Το επίκεντρό του εντοπίστηκε κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, στην επαρχία Τσόκο της δυτικής Κολομβίας. Κτίρια στη Μπογοτά εκκενώθηκαν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με τη γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας ο σεισμός έχει μέγεθος 6,6 βαθμούς.

Iσχυρός σεισμός στην Κολομβία

«Μόλις βιώσαμε έναν ισχυρό σεισμό στην επαρχία Τσόκο. Ανησυχούμε για μετασεισμούς. Αν και το επίκεντρο ήταν κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, υπάρχουν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτίρια στην πρωτεύουσα (της επαρχίας) Κίμπντο. Ήδη διενεργούμε την εκτίμηση των ζημιών και σύντομα θα εκδώσουμε την πρώτη επίσημη έκθεση», δήλωσε η κυβερνήτρια της επαρχίας, η Νούμπια Καρολίνα Κόρδομπα- Κούρι σε ανάρτηση στο X.

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Η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (UNGRD) δήλωσε ότι ο σεισμός στις 7:34 π.μ. είχε μέγεθος 6,6 βαθμών και εστιακό βάθος 79 χλμ., προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές αρχές για να διαπιστώσει πιθανές ζημιές.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι ο σεισμός έγινε αισθητός και στην πρωτεύουσα Μπογκοτά. Χτύπησαν οι συναγερμοί και σε πολλά κτίρια οι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους ως προληπτικό μέτρο.

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή δομικές ζημιές, παρά μόνο μερικές ρωγμές σε κτίρια», δήλωσε ο δήμαρχος της Μπογκοτά, Κάρλος Γκαλάν, στο X.

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Ο σεισμός στην Κολομβία προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην πόλη Μανιζάλες, στο διαμέρισμα Κάλντας.

Ένας καθεδρικός ναός και πολλά κτίρια υπέστησαν ζημιές, ενώ σημειώθηκαν και τραυματισμοί, σύμφωνα με πλητοφορίες τοπικών ΜΜΕ.

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Βίντεο από το σημείο που χτύπησε ο σεισμός κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Στο Μεντεγίν, οι δημόσιοι χώροι και τα κτίρια εκκενώθηκαν προληπτικά μετά τον ισχυρό σεισμό.

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Το ίδιο συνέβη και σε πόλεις όπως η Μπογκοτά και το Κάλι, όπου οι δονήσεις έγιναν έντονα αισθητές.

Φωτογραφίες AP