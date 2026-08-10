Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Τουλάχιστον 47 νεκροί και δεκάδες τραυματίες -Κατέρρευσαν κτίρια, άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια - iefimerida.gr

Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ συγκλόνισε τη δυτική Κολομβία και έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος της χώρας, αλλά και στον γειτονικό Ισημερινό, τη Βενεζουέλα και τον Παναμά.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 7:34 τοπική ώρα, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στην επαρχία Τσόκο, στις ακτές του Ειρηνικού.

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Σεισμός στην Κολομβία, τουλάχιστον 47 νεκροί

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τοπικοί αξιωματούχοι, 27 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην περιφέρεια Βάγιε ντελ Κάουκα, όπου βρίσκεται το Κάλι, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας.

Η κυβερνήτης του Βάγιε δελ Κάουκα, Ντιλιάν Φρανσίσκα Τόρο, αναφέρει ότι τρία παιδιά έχασαν τη ζωή τους στον δήμο Καλίμα Ελ Νταριέν μετά από κατάρρευση τοίχου.



Νωρίτερα, ο δήμαρχος της Περέιρα, Μαουρίσιο Σαλασάρ, δήλωσε ότι 18 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί από τον σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών.

Άλλοι δύο άνθρωποι είναι γνωστό ότι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Μανισάλες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 47.

Η κολομβιανή αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε ότι ζημιές έχουν υποστεί τα αεροδρόμια των πόλεων Περέιρα, Μανιθάλες, Κίμπντο, Αρμένια, Καρτάγο, Μπουεναβεντούρα. Η λειτουργία αυτών των αεροδρομίων διεκόπη.

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Εγκλωβισμένοι στο Κάλι

Τουλάχιστον 20 κτίρια κατέρρευσαν στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, και άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αυτά.

Ο δήμαρχος της πόλης, Αλεχάντρο Έντερ, δήλωσε ότι ζήτησε από ομάδες από την Μπογκοτά και το Μεντεγίν να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης. Έκανε λόγο για μεγάλες ζημιές, που αξιολογούνται με τη χρήση drones.

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Κτίρια στη Μπογοτά εκκενώθηκαν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.



Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) υπολόγισε το μέγεθος της δόνησης στους 7,4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και το εστιακό βάθος στα 115 χιλιόμετρα.

Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (USGS), από την πλευρά του, μέτρησε τον σεισμό στους 7,1 βαθμούς, με εστιακό βάθος περίπου 100 χιλιομέτρων, επισημαίνοντας ότι δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας και η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (UNGRD) έδωσαν χαμηλότερη εκτίμηση, στους 6,6 βαθμούς. Σύμφωνα με την UNGRD, ο σεισμός σημειώθηκε στις 7:34 το πρωί, με εστιακό βάθος 79 χιλιομέτρων.

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Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, στην επαρχία Τσόκο.

Στην πρωτεύουσα της επαρχίας, το Κιμπδό, αναφέρθηκαν τραυματισμοί και σοβαρές ζημιές σε κτίρια.

Η κυβερνήτρια της Τσόκο, Νούμπια Καρολίνα Κόρδοβα Κούρι, δήλωσε: «Μόλις βιώσαμε έναν ισχυρό σεισμό στην επαρχία Τσόκο. Ανησυχούμε για μετασεισμούς. Αν και το επίκεντρο ήταν κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, υπάρχουν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτίρια στην πρωτεύουσα Κιμπδό. Ήδη διενεργούμε την εκτίμηση των ζημιών και σύντομα θα εκδώσουμε την πρώτη επίσημη έκθεση».

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Εκκενώθηκαν κτίρια στην πρωτεύουσα της Κολομβίας

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην Μπογκοτά, όπου κτίρια εκκενώθηκαν προληπτικά και ήχησαν συναγερμοί. Ωστόσο, ο δήμαρχος της πόλης, Κάρλος Γκαλάν, δήλωσε στο X ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή δομικές ζημιές, «μόνο μερικές ρωγμές σε κτίρια».

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι η δόνηση συγκλόνισε την πρωτεύουσα και έγινε αισθητή μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Παράλληλα, βίντεο του Reuters από διάφορες περιοχές έδειξαν σωρούς σκόνης να στροβιλίζονται στους δρόμους, κατοίκους να τρέχουν για να βρουν καταφύγιο και προσόψεις κτιρίων να καταρρέουν πάνω στα πεζοδρόμια.

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Οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για πιθανές μετασεισμικές δονήσεις, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών και ο έλεγχος των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο.

Φωτογραφίες: AP

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