Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Θύματα και υλικές ζημιές - Προειδοποίηση για τσουνάμι, έλεγχοι σε πυρηνικούς σταθμούς - iefimerida.gr

Σεισμός 7,4 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην Ιαπωνία, με τις αρχές να έχουν εκδώσει συναγερμό για τσουνάμι ύψους 3 μέτρων στη βορειοανατολική ακτή της χώρας.

Σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας, Σαναέ Τακαΐτσι, υπάρχουν θύματα και υλικές ζημιές ενώ συγκροτήθηκε ομάδα έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του σεισμού.

«Αναφέρθηκαν ανθρώπινες και υλικές ζημιές», δήλωσε η

Τακαΐτσι, επαναλαμβάνοντας την έκκληση προς τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών να εκκενώσουν τις περιοχές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις εκκένωσης στους κατοίκους 11 πόλεων στην επαρχία Ιβάτε, όπου προβλέπεται να χτυπήσουν τα μεγαλύτερα κύματα.

Επίσης, η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας προέτρεψε τους κατοίκους της περιοχής να μείνουν μακριά από τις ακτές και κατά μήκος των ποταμών και να βρουν καταφύγιο σε υψηλότερα εδάφη.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 4:53 μ.μ. τοπική ώρα στην περιφέρεια Τοχόκου, με επίκεντρο στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της ακτής Σανρίκου, στον Ειρηνικό Ωκεανό και εστιακό βάθος μόλις 10 χλμ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δόνηση ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να ταρακουνήσει μεγάλα κτίρια μέχρι το Τόκιο, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

Συναγερμός για τσουνάμι και εντολές εκκένωσης

Προειδοποίηση για τσουνάμι και εντολή εκκένωσης εκδόθηκε στις περιφέρειες Χοκάιντο και Ιβάτε και Αομόρι, με προβλεπόμενο ύψος κυμάτων τα 3 μέτρα.

Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τσουνάμι αναμένεται και στο Μιγιάγκι και τη Φουκουσίμα, αν και τα κύματα αναμένεται να έχουν ύψος μόνο ένα μέτρο.

Ήδη δύο διαδοχικά κύματα τσουνάμι, το πρώτο 70 και το δεύτερο 80 εκατοστών έπληξαν το λιμάνι του Κουζί, στην επαρχία Ιγουάτε, περίπου 50 λεπτά μετά την δόνηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής ελέγχεται για τις επιπτώσεις του σεισμού και του τσουνάμι

Ο πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Onagawa ελέγχεται για να προσδιοριστεί ο αντίκτυπος του σεισμού και του τσουνάμι, δήλωσε η Tohoku Electric Power Co.

Ο σταθμός βρίσκεται νότια της πληγείσας περιοχής, στην επαρχία Μιγιάκι.

Ενώ δεν υπάρχουν πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής σε λειτουργία αυτήν τη στιγμή στις βορειοανατολικές περιοχές του Χοκαίντο και Τοχόκου, η Hokkaido Electric Power Co και η Tohoku Electric έχουν κλείσει αρκετούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στην περιοχή.

Διακόπηκαν οι λειτουργίες του τρένου υψηλής ταχύτητας

Το τρένο υψηλής ταχύτητας που εκτελούσε δρομολόγια μεταξύ της πρωτεύουσας Τόκιο και της βόρειας πόλης Αομόρι σταμάτησε τις λειτουργίες του μετά τον ισχυρό σεισμό, σύμφωνα με το ιαπωνικό πρακτορείο Kyodo News.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο χειρότερος σεισμός και το τσουνάμι στη σύγχρονη ιαπωνική ιστορία σημειώθηκαν στις 11 Μαρτίου 2011, όταν ένας σεισμός μεγέθους 9 Ρίχτερ προκάλεσε κύματα ύψους έως και 40 μέτρων.

Η καταστροφή άφησε σχεδόν 20.000 νεκρούς ή αγνοούμενους, κατέστρεψε το πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα και προκάλεσε σοβαρές οικονομικές ζημιές.

Σε εξέλιξη...