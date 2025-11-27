 Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Αλάσκα -Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι, λένε οι αρχές - iefimerida.gr
Σεισμός μεγέθους 6,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αλάσκα, όπως ανακοίνωσε η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).

Η δόνηση καταγράφηκε στις 17:11 (ώρα Ελλάδας) και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο Άνκορατζ και στις γύρω περιοχές. Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε βάθος 80 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας.

Οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Οι τοπικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση.

