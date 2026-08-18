Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στη Γρανάδα της Ισπανίας -Εκκενώθηκαν ξενοδοχεία, συντρίμμια στους δρόμους και πανικός [βίντεο] - iefimerida.gr

Σεισμός μεγέθους 4.8 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στη Γρανάδα της Ισπανίας.

Ο σεισμός έπληξε τη δημοφιλή τουριστική πόλη γύρω στις 10:38 π.μ., προκαλώντας ρωγμές σε κτίρια σε όλη την πόλη και πανικό σε κατοίκους και επισκέπτες.

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Το επίκεντρό του ήταν στην πόλη Αλεντίν, περίπου έξι μίλια νότια της Γρανάδας, σύμφωνα με το Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο της Ισπανίας.

Η νέα δόνηση σημειώθηκε λίγες μέρες αφότου ένας σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ ξύπνησε τους κατοίκους της Γρανάδας, λίγο μετά τη 1 π.μ. το Σάββατο.



Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έλαβαν περισσότερες από 50 κλήσεις που ανέφεραν ζημιές, συμπεριλαμβανομένων πτώσεων συντριμμιών και ρωγμών σε κτίρια.

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Τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, συμπεριλαμβανομένου ενός κοριτσιού που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δήλωσε ο Αντόνιο Σαντς, κορυφαίος αξιωματούχος έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας.

Δεν υπήρξαν άμεσες πληροφορίες σχετικά με τις εθνικότητες των τραυματιών ή τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκαν.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ερείπια σκορπισμένα στους δρόμους και ζημιές σε αυτοκίνητα.

«Όλα κατέρρευσαν. Ήταν τρομακτικό», έγραψε στο X η Κριστίνα Ρουίζ Λόπεζ, εργαζόμενη στο εργαστήριο που βρισκόταν σε ένα σούπερ μάρκετ όταν χτύπησε ο σεισμός.

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Ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάνμα Μορένο, προειδοποίησε τους ντόπιους και τους τουρίστες στη Γρανάδα να είναι προετοιμασμένοι για περισσότερες σεισμικές δονήσεις και μετασεισμούς.

«Για άλλη μια φορά, ένας σεισμός συγκλονίζει τη Γρανάδα. Μέγιστη ΠΡΟΣΟΧΗ», έγραψε στο Χ.