Δύο νεκροί στην κατάρρευση κτιρίου στο Μανχάταν -Συγκίνηση με άνδρα που λυγίζει όταν μαθαίνει ότι βγήκε ζωντανή η σύζυγός του από τα συντρίμμια

Τραγικές διαστάσεις πήρε η κατάρρευση τριώροφης πολυκατοικίας στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, όταν το κτίριο κατέρρευσε το απόγευμα της Τετάρτης, καταλήγοντας σε έναν τεράστιο σωρό από συντρίμμια μέσα σε παρακείμενο εργοτάξιο.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 17 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχιζαν μέχρι αργά το βράδυ τις αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών επιζώντων που ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

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Μέσα στο σκηνικό καταστροφής, ωστόσο, μια είδηση έφερε στιγμές ανακούφισης και συγκίνησης.

Μια γυναίκα έξι μηνών έγκυος ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια, προκαλώντας την έντονη συναισθηματική αντίδραση του συζύγου της, ο οποίος για ώρες αναζητούσε απεγνωσμένα πληροφορίες για την τύχη της.

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Η αγωνία του συζύγου και η στιγμή της ανακούφισης

Ο άνδρας είχε τρέξει νωρίτερα στη λεωφόρο Flatbush, προσπαθώντας να προσεγγίσει το σημείο της κατάρρευσης και να εντοπίσει τη σύζυγό του. Επιχείρησε να περάσει από τις αστυνομικές δυνάμεις για να φτάσει στο κτίριο, ωστόσο οι αστυνομικοί τον απομάκρυναν σε ασφαλές σημείο, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων και να μπορέσουν να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τους εγκλωβισμένους.

Έξω από το σημείο της καταστροφής, ο άνδρας ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια και πληροφορίες, εξηγώντας στους αστυνομικούς και στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC7ΝΥ ότι δεν είχε καταφέρει να μάθει τίποτα για τη γυναίκα του.

«Δεν έχω ακούσει τίποτα. Είναι μέσα στο κτίριο. Είναι έγκυος», ανέφερε χαρακτηριστικά, την ώρα που οι διασώστες συνέχιζαν τις επιχειρήσεις αναζήτησης.

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Περίπου στις 18:30, τοπική ώρα έλαβε τελικά την είδηση που περίμενε με αγωνία. Η σύζυγός του είχε εντοπιστεί ζωντανή, ανασύρθηκε από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Μόλις ενημερώθηκε ότι η γυναίκα του είχε επιζήσει, ο άνδρας αγκάλιασε ένα άλλο πρόσωπο και ξέσπασε σε κλάματα, εκφράζοντας την ανακούφισή του.

«Έχω μια ενημέρωση. Είναι ζωντανή, είναι ακόμη ζωντανή. Είμαι πολύ χαρούμενος», είπε.

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Στη συνέχεια, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης, λέγοντας: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους».

Τα στοιχεία της ταυτότητας του ζευγαριού δεν είχαν γίνει άμεσα γνωστά, ενώ η γυναίκα απομακρύνθηκε από το σημείο προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Η διάσωσή της αποτέλεσε μία από τις ελάχιστες θετικές εξελίξεις σε μια νύχτα που σημαδεύτηκε από τον θάνατο και την καταστροφή.

Πώς σημειώθηκε η κατάρρευση

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00, τοπική ώρα όταν το τριώροφο κτίριο που βρίσκεται στη διεύθυνση 1321 Flatbush Avenue κατέρρευσε προς το γειτονικό εργοτάξιο, στη διεύθυνση 2625 Bedford Avenue, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.

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Η πτώση της πολυκατοικίας προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, με μεγάλα τμήματα του κτιρίου να μετατρέπονται σε σωρό από μπάζα. Παράλληλα, ζημιές υπέστη και το γειτονικό κτίριο στον αριθμό 1323 της Flatbush Avenue. Τμήμα της εξωτερικής του πλευράς αποκολλήθηκε, αφήνοντας στο οπτικό πεδίο το εσωτερικό διαμερισμάτων, ωστόσο το συγκεκριμένο κτίριο παρέμεινε όρθιο.

Νέα Υόρκη / Φωτογραφία AP

Φόβοι για περισσότερα θύματα – Συνεχίζονται οι έρευνες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 17 τραυματίστηκαν. Από τους τραυματίες, οι τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, οι 12 είναι σε σταθερή κατάσταση και ένας πυροσβέστης λαμβάνει θεραπεία για ελαφρά τραύματα. Μεταξύ των ανθρώπων που δέχθηκαν ιατρική φροντίδα βρίσκονται και επτά παιδιά.

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Οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στην πολυκατοικία τη στιγμή της κατάρρευσης και πόσοι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Τα σωστικά συνεργεία πέρασαν ώρες ερευνώντας συστηματικά τα συντρίμμια, αναζητώντας οποιοδήποτε σημάδι ζωής κάτω από τα ερείπια. Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη, ενώ οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν για ημέρες, καθώς οι διασώστες προσπαθούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι.

Φωτογραφίες ΑP