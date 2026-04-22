Σε μια κλωστή η εκεχειρία στον Λίβανο -Εκατέρωθεν επιθέσεις από Ισραήλ και Χεζμπολάχ - iefimerida.gr

Καθώς βρισκόμαστε στην έκτη από τις συνολικά δέκα ημέρες της εκεχειρίας στον Λίβανο, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν τα χτυπήματα.

Στις 16 Απριλίου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, όπου Χεζμπολάχ και Ισραήλ συγκρούονταν από τις 2 Μαρτίου, σε ένα δεύτερο μέτωπο στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν.

Από τα μεσάνυχτα της 17ης Απριλίου οι δύο πλευρές έχουν δεσμευτεί στην εκεχειρία, αλλά σχεδόν καθημερινά καταγγέλλουν παραβιάσεις η μία για την άλλη, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τον θάνατο ενός δεύτερου Γάλλου στελέχους της δύναμης του ΟΗΕ, UNIFIL, που είχε δεχθεί επίθεση στις 18 Απριλίου.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση με drone

Το απόγευμα της Τετάρτης, η φιλοϊρανική οργάνωση που εδρεύει στον νότιο Λίβανο ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση με drone εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στο νότιο Λίβανο. Δήλωσε ότι στόχευσε μια θέση του ισραηλινού πυροβολικού στο Ρας αλ-Μπαγιάδα, νότια της Τύρου, ως αντίδραση στις παραβιάσεις της εκεχειρίας από την πλευρά του Ισραήλ.

Νωρίς το απόγευμα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είχαν ενημερώσει ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων που σταθμεύουν στο νότιο Λίβανο, το οποίο και αναχαιτίστηκε. Οι IDF χαρακτήρισαν την επίθεση «κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Χθες, Τρίτη, η Χεζμπολάχ είχε εκτοξεύσει ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στο νότιο Λίβανο και ένα drone εναντίον του Ισραήλ.

Το Ισραήλ υποστηρίζει πως δεν απάντησε στις επιθέσεις, εκτός από το να χτυπήσει έναν εκτοξευτή ρουκετών που χρησιμοποιήθηκε στο εν λόγω μπαράζ ρουκετών.

Αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ με νεκρούς, λένε ΜΜΕ και παράγοντες του Λιβάνου

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε μια «δεύτερη αεροπορική επιδρομή στη νότια πόλη Ατ-Τίρι», λίγο μετά από επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε δύο άτομα.

«Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινής επίθεσης στην πόλη Γιαχμάρ αλ-Σακίφ, στο νότιο Λίβανο», είχε μεταδώσει νωρίτερο το ίδιο πρακτορείο.

Καταγγελία για εγκλωβισμό δύο δημοσιογράφων από τις ισραηλινές δυνάμεις

Aνταποκριτές του Al Jazeera ανέφεραν ότι δύο γυναίκες δημοσιογράφοι που εργάζονται για τοπικά μέσα ενημέρωσης βρίσκονται στον τόπο της επίθεσης, αλλά ο Ερυθρός Σταυρός και ο Λιβανικός Στρατός εμποδίζονται να τις προσεγγίσουν από τις ισραηλινές δυνάμεις που έχουν περικυκλώσει την περιοχή.

Το Al Jazeera μετέδωσε ότι οι δημοσιογράφοι -του τοπικού μέσου al-Akhbar- όχι μόνο εγκλωβίστηκαν στο σημείο, αλλά η μία έχει τραυματιστεί και το αυτοκίνητό τους υπέστη ζημιές.

Παρέμβαση του προέδρου του Λιβάνου για τις δύο δημοσιογράφους

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημοσιογράφος Ζαϊνάμπ Φαράτζ διασώθηκε, αλλά είναι σοβαρά τραυματισμένη, ενώ η ρεπόρτερ Αμάλ Χαλίλ εξακολουθεί να αγνοείται στην πόλη Ατ-Τίρι.

Για το θέμα έκανε προσωπική παρέμβαση ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν.

«Ο πρόεδρος Αούν ζήτησε από τον Λιβανικό Ερυθρό Σταυρό να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση των δύο δημοσιογράφων και των συνεργατών τους, καθώς και να συντονιστεί με τον στρατό και τις διεθνείς δυνάμεις για την πραγματοποίηση της επιχείρησης διάσωσης το συντομότερο δυνατό, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για μη παρέμβαση έναντι των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων», ανέφερε σε δήλωσή του το γραφείο του προέδρου.

Κατέληξε Γάλλος «κυανόκρανος» που είχε τραυματιστεί στον Λίβανο από πυρά της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ενημέρωσε πως ένας δεύτερος Γάλλος στρατιωτικός, στέλεχος της ομάδας του ΟΗΕ στον Λίβανο, κατέληξε στα τραύματά του μετά από πυρά που δέχτηκε τη 18η Απριλίου, ύστερα από επίθεση της Χεζμπολάχ.

Στην ίδια επίθεση, ένας ακόμα Γάλλος, ο Φλοριάν Μοντοριό, είχε σκοτωθεί και δύο είχαν τραυματιστεί. «Πέθανε για τη Γαλλία» έγραψε ο Μακρόν σε μια ανάρτηση, δεσμευόμενος ότι η χώρα θα του αποδώσει τις τιμές που του αρμόζουν.