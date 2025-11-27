Σε κρίσιμη κατάσταση οι δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς που δέχτηκαν πυρά στην Ουάσιγκτον -Έρευνα για τρομοκρατία διεξάγει το FBI - iefimerida.gr

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τρομοκρατία, μετά τον σοβαρό τραυματισμό δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς από πυροβολισμούς χθες στην Ουάσιγκτον.

«Πρόκειται για μια έρευνα για τρομοκρατία που βρίσκεται σε εξέλιξη» δήλωσε ο Πατέλ σε συνέντευξη Τύπου, και πρόσθεσε πως ο ύποπτος της επίθεσης είχε εργαστεί στο Αφγανιστάν με συμμαχικές δυνάμεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ερευνούμε πλήρως και αυτή την πτυχή του παρελθόντος του, ώστε να συμπεριλάβουμε τυχόν γνωστούς συνεργάτες του που βρίσκονται είτε στο εξωτερικό είτε εδώ στις ΗΠΑ, έτσι μοιάζει με μια ευρεία διεθνή έρευνα για τρομοκρατία», τόνισε ο επικεφαλής του FBI.

Αμερικανικά ΜΜΕ μετέδωσαν νωρίτερα σήμερα πως ο Αφγανός υπήκοος, που πυροβόλησε εναντίον δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον, είχε εργασθεί με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Αφγανιστάν, προτού η αμερικανική κυβέρνηση τον μεταφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

FBI: Ο ύποπτος της επίθεσης είχε εργαστεί στο Αφγανιστάν με συμμαχικές δυνάμεις

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο ύποπτος, ηλικίας 29 ετών, είχε εργασθεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA στο Αφγανιστάν και έφθασε στις ΗΠΑ ένα μήνα μετά την εσπευσμένη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα αυτή στη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, τον Αύγουστο 2021.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Fox News επικαλείται τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με τον οποίο ο ύποπτος είχε εργασθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Κανταχάρ, στο νότιο Αφγανιστάν, όπου βρισκόταν μία από τις πιο σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Η εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια, Τζανίν Πίρο, δήλωσε πως οι δύο στρατιώτες που πυροβολήθηκαν είναι η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ και ο 24χρονος Άντριου Γουλφ.

Η Πίρο είπε σε δημοσιογράφους ότι οι δύο υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση και η κατάσταση της υγείας τους παραμένει κρίσιμη.

ΑΠΕ ΜΠΕ