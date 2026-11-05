Σε κλοιό διαδηλώσεων και σήμερα η Γαλλία -Πάνω από 250.000 διαδηλωτές στους δρόμους, μεμονωμένα επεισόδια σε σχολεία και συλλήψεις - iefimerida.gr

Πάνω από 250.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε 73 πόλεις της Γαλλίας έως τις 13:00 (τοπική ώρα), σύμφωνα με τα στοιχεία της συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας CGT, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα απεργιών και διαδηλώσεων.

Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα κατέβηκαν στους δρόμους διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς, έπειτα από κάλεσμα των συνδικάτων, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκαν μαθητές, φοιτητές και συνταξιούχοι, μεταδίδει η Parisien.

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Η σημερινή κινητοποίηση εξελίχθηκε παράλληλα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με αποκλεισμούς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και περιστατικά έντασης, ενώ οι αρχές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και μεμονωμένες επικίνδυνες καταστάσεις γύρω από σχολεία.

Επεισόδια σε σχολεία και πυρκαγιά κοντά στην Τουλούζη

Στην Τουρνεφέιγ, στην περιφέρεια της Οτ-Γκαρόν, ξέσπασε φωτιά στο επαγγελματικό λύκειο Marie-Louise Dissard-Françoise, έπειτα από ρίψεις φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Το σχολείο εκκενώθηκε, ενώ το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του υπουργού Παιδείας, Εντουάρ Γκεφρέ.

«Αυτή η εγκληματική συμπεριφορά είναι απολύτως σκανδαλώδης», δήλωσε, εκφράζοντας τη στήριξή του στη διευθύντρια, στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στους μαθητές και στις οικογένειές τους. Όπως υπογράμμισε, «αυτή η σκόπιμη πυρκαγιά θα μπορούσε να έχει δραματικές συνέπειες για την ανθρώπινη ζωή», καταδικάζοντας με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ενέργεια. «Κανένα αίτημα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία ή προκάλυμμα για εγκληματικές πράξεις. Οι δράστες θα λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης», πρόσθεσε.

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Το περιστατικό δεν σχετίζεται με τις μαθητικές κινητοποιήσεις. Και παραμένει άγνωστο ποιοι εμπλέκονταν.

Στην Τουλούζη, σύμφωνα με ενημέρωση των δυνάμεων ασφαλείας το μεσημέρι, δώδεκα άτομα είχαν συλληφθεί και τεθεί υπό κράτηση κατά τη διάρκεια του πρωινού.

Στα Υβελίν, πυροτεχνήματα εκτοξεύθηκαν από τον εξωτερικό χώρο προς το εσωτερικό του λυκείου Évariste Galois, στο Σαρτρβίλ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Την ίδια ώρα, φοιτητές που είχαν στήσει μικρό αποκλεισμό μπροστά από το πανεπιστημιακό τεχνολογικό ινστιτούτο της Βελιζί αποχώρησαν με προορισμό το Παρίσι, προκειμένου να ενωθούν με άλλες διαδηλώσεις.

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Μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις

Οι επιπτώσεις της απεργίας έγιναν αισθητές και στον τουρισμό, καθώς ο Πύργος του Άιφελ παρέμεινε κλειστός την Πέμπτη «λόγω της εθνικής απεργίας», όπως ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του μνημείου στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Ένωση Φοιτητών και τη Συνδικαλιστική Ένωση Λυκειακών Μαθητών (USL), κινητοποιήσεις πραγματοποιούνταν στο 90% των περίπου 70 πανεπιστημίων της χώρας, τα οποία είτε είχαν αποκλειστεί είτε παρέμεναν κλειστά. Οι δύο οργανώσεις ανέφεραν επίσης ότι περίπου 1.000 από τα 3.700 λύκεια της Γαλλίας είχαν διακόψει τη λειτουργία τους.

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Έκαναν, τέλος, λόγο για μαζικές κοινές αναχωρήσεις μαθητών και φοιτητών από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα προς τα σημεία συγκέντρωσης, σε μια ημέρα κατά την οποία οι κινητοποιήσεις των νέων ενώθηκαν με τη γενική απεργία των εργαζομένων.