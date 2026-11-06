Σε κατ' οίκον περιορισμό με βραχιολάκι ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ -Κατέθεσε για 30 λεπτά στο δικαστήριο της Φλόριντα - iefimerida.gr

Στο δικαστήριο της Τάμπα, στη Φλόριντα, εμφανίστηκε σήμερα ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας, μετά τη σύλληψή του με την κατηγορία της κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η πρώτη ακροαματική διαδικασία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων η ομοσπονδιακή εισαγγελέας παρουσίασε τις κατηγορίες σε βάρος του.

Σύμφωνα με το BBC, το δικαστήριο αποφάσισε να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό στη μονάδα υποστηριζόμενης διαβίωσης στη Φλόριντα, όπου διαμένει, καθώς και να τεθεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι).

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Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας δεν του ζητήθηκε να δηλώσει αν αποδέχεται ή αρνείται τις κατηγορίες. Η ημερομηνία της προσαγωγής του ενώπιον δικαστηρίου στην Καλιφόρνια θα οριστεί εν ευθέτω χρόνω, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) και της εισαγγελίας των ΗΠΑ για την Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνιας.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η νέα ακροαματική διαδικασία που θα αφορά στην εγγύηση, η οποία συμφωνήθηκε τόσο από την υπεράσπιση όσο και από την εισαγγελία.

Ένα από τα ζητήματα που τέθηκαν αφορούσε το κατά πόσον η μονάδα υποστηριζόμενης διαβίωσης στο Λέικλαντ της Φλόριντα, όπου διέμενε, αποτελεί κατάλληλο χώρο για να παραμείνει ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

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Οι δύο μάρτυρες που τον «έκαψαν»

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή ποινική καταγγελία, η έρευνα του FBI ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2026, όταν οι αρχές έλαβαν πληροφορίες από δύο διαφορετικούς μάρτυρες.

Ο πρώτος μάρτυρας είχε υπογράψει ένορκη δήλωση σχετικά με τον εντοπισμό ύποπτου υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα του Τόμας Μαρκλ στις Φιλιππίνες.

Ο δεύτερος μάρτυρας ενημέρωσε τις αρχές ότι ο Μαρκλ νοίκιαζε αποθηκευτικό χώρο στην Καλιφόρνια. Οι πληροφορίες αυτές οδήγησαν τους ερευνητές στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες πραγματοποίησαν έρευνες σε δύο αποθηκευτικούς χώρους στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, τους οποίους ο Μαρκλ φέρεται να νοίκιαζε από το 2008.

Οι 78 κατασχέσεις

Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες κατάσχεσαν συνολικά 78 αντικείμενα, ορισμένα από τα οποία φέρεται να περιείχαν απεικονίσεις ύποπτου υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

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Σύμφωνα με όσα αναφέρονται από το FBI, τουλάχιστον τρεις εικόνες απεικόνιζαν γυμνά κορίτσια προεφηβικής ηλικίας, ενώ σε δύο από αυτές φέρεται να εμφανίζεται και ο ίδιος ο Μαρκλ, στις Φιλιππίνες.

Παράλληλα, ο γιος του είχε απευθυνθεί στις αρχές τόσο στις ΗΠΑ όσο και στις Φιλιππίνες, καταγγέλλοντας ότι είχε εντοπίσει συλλογή εικόνων στην πρώην κατοικία του πατέρα του. Οι αστυνομικές αρχές στις Φιλιππίνες έχουν ξεκινήσει τη δική τους έρευνα για το υλικό που εντοπίστηκε εκεί.

Ο Τόμας Μαρκλ αρνείται τις κατηγορίες, ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τη φύση του υλικού που φέρεται να εντοπίστηκε στις Φιλιππίνες.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της αμερικανικής Δικαιοσύνης, με τον Τόμας Μαρκλ να αντιμετωπίζει μία ομοσπονδιακή κατηγορία για κατοχή παιδικής πορνογραφίας.

Εφόσον καταδικαστεί, μπορεί να αντιμετωπίσει ακόμη και την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης 20 ετών, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

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Η στάση της Μέγκαν Μαρκλ και η ρήξη με τον πατέρα της

Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο την πολυετή απομάκρυνση της Μέγκαν Μαρκλ από τον πατέρα της, με τον οποίο οι σχέσεις τους είχαν διαρραγεί πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι, το 2018.

Η Μέγκαν είχε τοποθετηθεί δημόσια, όταν έγιναν γνωστές οι πρώτες καταγγελίες σε βάρος του πατέρα της. Δήλωσε ότι είναι «βαθιά αναστατωμένη» από τις αποκαλύψεις και ότι οι σκέψεις της βρίσκονται στα παιδιά που ενδεχομένως να έχουν υποστεί βλάβη.

Στην ίδια δήλωση αποκάλυψε ότι ήδη από το 2018 είχε ενημερωθεί για ανησυχητικές καταγγελίες σχετικά με τον πατέρα της. Όπως ανέφερε, είχε σταλεί τότε επιστολή στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου και στην υπηρεσία προστασίας της βασιλικής οικογένειας, η οποία στη συνέχεια κοινοποιήθηκε και στην ίδια.

Η επιστολή περιείχε, σύμφωνα με τη Μέγκαν, «ανησυχητικούς και εξαιρετικά προβληματικούς ισχυρισμούς» για τον πατέρα της, ενώ είχε λάβει διαβεβαιώσεις ότι διερευνώνταν.

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Παράλληλα, θέλησε να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους είχε επιλέξει να κρατήσει τον πατέρα της μακριά από την οικογένειά της και τα παιδιά της. Όπως είπε, η απόφασή της να μην έχει εκείνος επαφή με τα παιδιά της είχε έναν και μοναδικό σκοπό: να τα προστατεύσει.

Μετά τη σύλληψη του πατέρα της στη Φλόριντα, εκπρόσωπος της Μέγκαν και του πρίγκιπα Χάρι δήλωσε στο NBC ότι το ζευγάρι δεν προτίθεται να σχολιάσει προς το παρόν τις τελευταίες εξελίξεις.