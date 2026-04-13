Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ -«Θα καταστρέψουμε όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει», απειλεί ο Τραμπ - iefimerida.gr

Παρήλθε η προθεσμία για την έναρξη αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών που θα σηματοδοτήσει μια νέα φάση στην σύγκρουση με το Ιράν.﻿

Η προθεσμία που έθεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού που θα επέβαλαν οι ΗΠΑ στα πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικούς λιμένες, παρήλθε στις 17:00, ώρα έναρξης του αποκλεισμού, όπως είχε δηλώσει η αμερικανική πλευρά.

«Φαίνεται ότι ο πόλεμος με το Ιράν μετατρέπεται σε μάχη για τα Στενά του Ορμούζ, αναφέρει ανέφερε με εμφατικό τρόπο ανταποκρίτρια του SkyNews, πριν από λίγο

Οι ΗΠΑ έχουν «πολύ μεγάλη ναυτική συγκέντρωση» κοντά στον κρίσιμο θαλάσσιο δρόμο, σημείωσε.

«Φαίνεται ότι οι γραμμές επικοινωνίας με το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα είναι απολύτως απαραίτητες, επειδή η κατάσταση είναι εξαιρετικά ευαίσθητη αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Ενώ η εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα εξακολουθεί να ισχύει προς το παρόν, ο αμερικανικός αποκλεισμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε «πλήρη κατάρρευσή» της, προσθέτει.

H ανάρτηση Τραμπ

Σε ανάρτησή του ο Τραμπ αναφέρει: «Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας, εντελώς κατεστραμμένο –158 πλοία. Αυτά που δεν χτυπήσαμε είναι ο μικρός αριθμός των, όπως τα αποκαλούν, «σκαφών ταχείας επίθεσης», επειδή δεν τα θεωρήσαμε ιδιαίτερη απειλή. Προειδοποίηση: Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει έστω και λίγο το μπλόκο μας, θα ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΕΙ αμέσως, χρησιμοποιώντας το ίδιο σύστημα εξόντωσης που χρησιμοποιούμε εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών σε σκάφη στη θάλασσα. Είναι γρήγορο και βίαιο. Υ.Γ. Το 98,2% των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ μέσω ωκεανού ή θάλασσας έχει ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος DJT»

Έληξε η προθεσμία του Τραμπ

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι θα προχωρούσε σήμερα το απόγευμα σε αποκλεισμό του Κόλπου του Ομάν και της Αραβικής Θάλασσας, ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, και θα τον εφαρμόσει σε όλη την κυκλοφορία των πλοίων, ανεξαρτήτου σημαίας, ανέφερε νωρίτερα η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση σε ένα σημείωμα προς τους ναυτικούς που περιήλθε στη γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters σήμερα.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ο αποκλεισμός θα στοχεύει πλοία που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια στον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν.

Η προειδοποιητική ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε ανέφερε πως ο αποκλεισμός θα τίθονταν σε ισχύ στις 17.00 ώρα Ελλάδας σήμερα.

Μπλόκο στα λιμάνια του Ιράν

«Οποιοδήποτε πλοίο εισέρχεται ή εξέρχεται από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια θα υπόκειται σε αναχαίτιση, αλλαγή πορείας και σύλληψη», λέει το σημείωμα.

«Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει τον ουδέτερο διάπλου μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς».

Ο αποκλεισμός «περιλαμβάνει ολόκληρη την ιρανική ακτογραμμή, για να συμπεριλάβει, όχι να περιοριστεί, σε λιμένες και τερματικούς σταθμούς πετρελαίου», ανέφερε το σημείωμα, προσθέτοντας ότι θα επιτρέπονται ανθρωπιστικές αποστολές, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, ιατρικών προμηθειών και άλλων βασικών αγαθών (και) θα υπόκεινται σε έλεγχο.

Η πόρτα των διαπργματεύσεων δεν έχει κλείσει

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία συνεχίζουν τις επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι εναπομείνασες διαφορές και να διαμορφωθεί πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με περιφερειακή πηγή και Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησαν στο Axios, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας, παρά τις εντάσεις. Το βασικό ζητούμενο των επαφών είναι η επανεκκίνηση ενός ακόμη γύρου διαπραγματεύσεων πριν από τη λήξη της εκεχειρίας στις 21 Απριλίου, με τους μεσολαβητές να εκτιμούν ότι παραμένει περιθώριο σύγκλισης.