Σε ισχύ από τα μεσάνυχτα η εκεχειρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ -«Θα τη σεβαστούμε με προσοχή» είπε η Χεζμπολάχ - iefimerida.gr

Σε ισχύ είναι από τα μεσάνυχτα η εκεχειρία 10 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Μια εκεχειρία στην οποία η Χεζμπολάχ δεν δείχνει να συναινεί και είναι χαρακτηριστικό ότι μία ώρα πριν από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός υπήρχε ανταλλαγή χτυπημάτων της οργάνωσης και του Ισραήλ.

Η εκεχειρία, που δημοσιοποίησε πρώτος ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει στόχο να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς μια ευρύτερη συμφωνία ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ηδη υπάρχουν αναφορές πως κάτοικοι στη Βηρυτό βγήκαν στους δρόμους και πανηγυρίζουν για την έναρξη της εκεχειρίας, πυροβολώντας στον αέρα.

Οι IDF παραμένουν στο νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ, παρά τις εσωτερικές διαφωνίες στο υπουργικό συμβούλιο, προχώρησε σε αυτή την κίνηση μετά το αίτημα του Τραμπ, όπως είπε ο Νετανιάχου, ο οποίος ωστόσο αρνήθηκε το αίτημα της Χεζμπολάχ να αποχωρήσει από τον νότιο Λίβανο. Τόνισε επίσης πως η συμφωνία περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, κάτι για το οποίο πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ εγγυήθηκαν ότι θα έχουν «ενεργό ρόλο», αν χρειαστεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προσωρινή οπισθοχώρηση της Χεζμπολάχ

Η οργάνωση, αν και απειλούσε ότι δεν θα σταματήσει τις επιθέσεις, είδε το Ιράν -το οποίο την υποστηρίζει- αργά το βράδυ να χαιρετίζει την εκεχειρία, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί μέρος της ευρύτερης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.

Λίγη ώρα μετά, η Χεζμπολάχ, μέσω αξιωματούχου της, είπε πως θα «σεβαστεί» την εκεχειρία.

«Θα σεβαστούμε την κατάπαυση του πυρός με προσοχή (…), υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει πλήρης παύση των εχθροπραξιών εναντίον μας και ότι το Ισραήλ δεν θα την εκμεταλλευτεί για να πραγματοποιήσει δολοφονίες», δήλωσε στο AFP ο Ιμπραήμ Μουσαουί.

Η Τεχεράνη τόνισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σταθεροποίηση της κατάστασης παραμένει η πλήρης αποχώρηση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο, επαναλαμβάνοντας τη θέση της για τερματισμό της ισραηλινής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.