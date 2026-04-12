Σε εξέλιξη οι κρίσιμες εκλογές στην Ουγγαρία -Αυξημένη η συμμετοχή μέχρι το μεσημέρι, συρρέουν στις κάλπες οι Ούγγροι - iefimerida.gr

Τα πρώτα στοιχεία από την εκλογική διαδικασία στην Ουγγαρία, που είναι σε εξέλιξη, δίνουν αυξημένη συμμετοχή σε σχέση με τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.

Περισσότεροι από τους μισούς από τα 7,53 εκατομμύρια ψηφοφόρους στην Ουγγαρία είχαν ψηφίσει μέχρι στις 14:00 ώρα Ελλάδας σήμερα, σε μια τελική αναμέτρηση ανάμεσα στον εθνικιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν και τον κεντροδεξιό αντίπαλό του Πέτερ Μαγιάρ.

Σύμφωνα με στοιχεία της εκλογικής επιτροπής, η συμμετοχή στις εκλογές είχε φθάσει το 54,14% ή λίγο πάνω από τα τέσσερα εκατομμύρια ψηφοφόρους στις 13:00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Ελλάδας) σε σύγκριση με 40,1% στις προηγούμενες εκλογές το 2022.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν δήλωσε ότι είναι «εδώ για να νικήσει» αφού ψήφισε σε εκλογικό τμήμα στη Βουδαπέστη.

Ο Ορμπάν πρόσθεσε ότι η απόφαση του λαού πρέπει να γίνει σεβαστή στις εκλογές και σημείωσε ότι η Ευρώπη κατευθύνεται προς μια μεγάλη κρίση και ότι η Ουγγαρία χρειάζεται ισχυρή εθνική ενότητα για να αντισταθεί στις κρίσεις που πλησιάζουν.

Κρίσιμες εκλογές στην Ουγγαρία

Οι Ούγγροι «θα γράψουν ιστορία» στις σημερινές εκλογές όταν θα επιλέξουν «ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση» και το κόμμα του, το αντιπολιτευόμενο Tisza, κερδίσει στις εκλογές, δήλωσε ο ηγέτης του, ο Πέτερ Μαγιάρ, σε δημοσιογράφους αφού κατέθεσε την ψήφο του επίσης σε εκλογικό τμήμα της Βουδαπέστης.

Ο Μαγιάρ πρόσθεσε ότι κάθε ψήφος μετράει στις σημερινές βουλευτικές εκλογές, στις οποίες μπορεί να καταγραφεί ρεκόρ συμμετοχής. Επίσης κάλεσε τον κόσμο να αναφέρει οποιαδήποτε παρατυπία υποπέσει στην αντίληψή του στη διάρκεια της ψηφοφορίας, προσθέτοντας ότι η «εκλογική νοθεία είναι ένα πολύ σοβαρό έγκλημα».

ΑΠΕ-ΜΠΕ