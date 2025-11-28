Σε δημοπρασία μοναδικό κρυστάλλινο αυγό Faberge με χιλιάδες διαμάντια - iefimerida.gr

Ένα σπάνιο αυγό Φαμπερζέ από κρύσταλλο και διαμάντια βγαίνει σε δημοπρασία, με εκτιμώμενη αξία άνω των 26,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο οίκος δημοπρασιών Christie's αναφέρει ότι το Winter Egg είναι μόλις ένα από τα επτά από τα πολυτελή έργα που παραμένουν σε ιδιωτικά χέρια. Θα προσφερθεί προς πώληση στα κεντρικά γραφεία του Christie's στο Λονδίνο την Τρίτη.

Το αυγό, ύψους 10 εκατοστών, είναι κατασκευασμένο από λεπτοδουλεμένο σκαλιστό κρύσταλλο, διακοσμημένο με ένα λεπτεπίλεπτο μοτίβο νιφάδας χιονιού από πλατίνα και 4.500 μικροσκοπικά διαμάντια. Ανοίγει για να αποκαλύψει ένα αποσπώμενο μικροσκοπικό καλάθι με λουλούδια από χαλαζία που συμβολίζουν την άνοιξη.

Παράδειγμα μοναδικής δεξιοτεχνίας το φαμπερζέ Winter Egg © AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Η Μάργκο Ογκανεσιάν, επικεφαλής του ρωσικού τμήματος τέχνης του Christie's, το παρομοίασε με μια πολυτελή σοκολάτα Kinder Έκπληξη. Το Winter Egg είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα δεξιοτεχνίας και design, «η 'Μόνα Λίζα' για τις διακοσμητικές τέχνες», δήλωσε η κ. Ογκανεσιάν.

Ο οίκος Christie's είχε πουλήσει προηγουμένως το Winter Egg στη Γενεύη το 1994 και στη Νέα Υόρκη το 2002. Και τις δύο φορές σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ τιμής για αντικείμενο Fabergé που πουλήθηκε σε δημοπρασία.

Η ιστορία των αυγών Φαμπερζέ

Ένα από τα δύο που δημιουργήθηκαν από τη σχεδιάστρια Άλμα Πιλ, το αυγό παραγγέλθηκε από τον Τσάρο Νικόλαο Β' για τη μητέρα του, την αυτοκράτειρα Μαρία Φεοντόροβνα, ως πασχαλινό δώρο το 1913. Το άλλο αυγό της κ. Πιλ ανήκει στη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας.

Ο Πίτερ Καρλ Φαμπερζέ και η εταιρεία του δημιούργησαν περισσότερα από 50 αυγά για την αυτοκρατορική οικογένεια της Ρωσίας μεταξύ 1885 και 1917, καθένα από τα οποία ήταν περίτεχνα μοναδικό και περιείχε μια κρυμμένη έκπληξη.

Η παράδοση είχε ξεκινήσει από τον Τσάρο Αλέξανδρο Γ', που δώριζε ένα αυγό κάθε Πάσχα στη σύζυγό του. Ο διάδοχός του, Νικόλαος Β', συνέχισε δωρίζοντάς τα στη σύζυγό του και τη μητέρα του. Η βασιλική οικογένεια των Ρομανόφ κυβέρνησε τη Ρωσία για 300 χρόνια πριν ανατραπεί στην επανάσταση του 1917. Ο Νικόλαος και η οικογένειά του εκτελέστηκαν το 1918.

Σήμερα σώζονται 43 αυτοκρατορικά αυγά Φαμπερζέ, τα περισσότερα σε μουσεία.

Πηγή: AP