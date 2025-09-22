Σε δίκη και ο γιος του Μπολσονάρου: Κατηγορείται για παρεμπόδιση δικαιοσύνης - iefimerida.gr

Οι εισαγγελικές αρχές της Βραζιλίας ανακοίνωσαν απόψε ότι άσκησαν δίωξη στον βουλευτή Εντουάρντο Μπολσονάρου, τον νεότερο γιο του Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ο υιός Μπολσονάρου κατηγορείται για παρεμπόδιση δικαιοσύνης στη δίκη του πατέρα του.

Ο Εντουάρντο, που είναι πλέον μόνιμα εγκατεστημένος στις ΗΠΑ, κατηγορείται ότι απείλησε «τις δικαστικές και άλλες αρχές» της Βραζιλίας δηλώνοντας ότι θα ασκούσε πιέσεις για να τους επιβληθούν κυρώσεις από τις αμερικανικές αρχές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζει και ο Πάουλο Φιγκουερέντο, εγγονός του τελευταίου στρατηγού που είχε αναλάβει την προεδρία της Βραζιλίας κατά τη στρατιωτική δικτατορία (1964-85). Και αυτός υπερηφανεύεται στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ότι ασκούσε παρασκηνιακά πολιτική πίεση στην Ουάσινγκτον για να επιβληθούν κυρώσεις στη Βραζιλία.

«Οι κατηγορούμενοι ενορχήστρωσαν διάφορες ενέργειες με στόχο την παρέμβαση στις δικαστικές διαδικασίες υπέρ του Ζαΐχ Μπολσονάρου», αναφέρει η εισαγγελία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του εδώ και μήνες κατηγορούν τις αρχές της Βραζιλίας για «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του ακροδεξιού πρώην προέδρου. Ο Τραμπ επέβαλε τιμωρητικούς δασμούς 50% σε βραζιλιάνικα προϊόντα και κυρώσεις σε βάρος διαφόρων προσώπων. Σε αναρτήσεις του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ο Εντουάρντο Μπολσονάρου προσπαθεί να πάρει τα εύσημα για τους δασμούς που επιβλήθηκαν στη χώρα του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 11 Σεπτεμβρίου το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας καταδίκασε τον πατέρα του σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος μετά τις εκλογές του 2022, στις οποίες ηττήθηκε από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν αρχικά κυρώσεις στον δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες και σήμερα τις επέκτειναν και στη σύζυγό του. Το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας τις χαρακτήρισε «επίθεση» στην εθνική κυριαρχία της χώρας και τόνισε ότι «δεν θα υποκύψει σε άλλη μια επιθετική ενέργεια» της Ουάσινγκτον.

ΑΠΕ-ΜΠΕ