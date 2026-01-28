Έρευνα αποκαλύπτει -Σε αυτή την ηλικία πρέπει να παραδίδουμε οριστικά το δίπλωμα - iefimerida.gr

Μια νέα μελέτη καθόρισε την ηλικία μέχρι την οποία είναι ασφαλές να οδηγούμε, καθώς με το πέρασμα των ετών, η γνωστική παρακμή αυξάνεται επηρεάζοντας ακόμη και τις καθημερινές εργασίες.

Επιστημονική μελέτη που διεξήχθη από την ασφαλιστική εταιρεία Mapfre και το Νοσοκομείο Νοσοκομείο του Τιμίου Σταυρού και του Αγίου Παύλου στη Βαρκελώνη, αποκάλυψε την ηλικία στην οποία ένα άτομο πρέπει να σταματήσει να οδηγεί.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr